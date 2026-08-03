Россия обстреляла 30 населенных пунктов Сумской области: пять человек ранены

Руины гаражного кооператива после обстрела. Фото: Национальная полиция Украины

Пятеро мирных жителей получили ранения в ходе массированных российских атак на Сумскую громаду. За прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по 30 населенным пунктам области, применив оружие от минометов до управляемых авиабомб.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Сумской области, передает Новини.LIVE.

Сумская область оказалась под массированными российскими ударами

Российская армия ранила пятерых человек на территории Сумской общины, среди которых одна женщина и четверо мужчин. Всего за прошедшие сутки под вражеским огнем оказались три десятка населенных пунктов региона, где сейчас полицейские следственно-оперативные группы фиксируют последствия разрушений.

Как выяснили следователи, 31-летняя женщина получила ранение в результате прямого попадания вражеского беспилотника. В то же время применение оккупантами авиации привело к ранению четырех мужчин в возрасте 51, 55, 57 и 61 года.

Последствия атаки. Фото: Нацполиция Украины

Для обстрелов мирных территорий войска Российской Федерации задействовали почти весь имеющийся спектр вооружения. В частности, по региону вели огонь из минометов и артиллерии, применяли реактивные системы залпового огня, а также массированно атаковали с помощью FPV-дронов, ударных беспилотников и управляемых авиационных бомб.

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Как сообщали ранее Новини.LIVE, удары российских войск по Сумской области продолжают разрушать гражданские объекты, затрагивая как социальную, так и сельскохозяйственную инфраструктуру региона. В июле под ударом оказалось отделение Сумского областного центра комплексной реабилитации детей и лиц с инвалидностью.

Также враг целенаправленно наносит удары по местным предприятиям. Так, 26 июля в результате удара с помощью дрона по ферме одного из производителей молока в Дубовязовской общине погибли и получили ранения животные.