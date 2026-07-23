Магнитосфера Земли в возбужденном состоянии: прогноз для метеозависимых на 23 июля

Головная боль из-за магнитных бурь. Фото: Freepik, Hi-news. Коллаж Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В четверг, 23 июля, на Земле магнитных бурь не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, что может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем. При этом солнечная активность будет оставаться преимущественно умеренной.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 23 июля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне, зафиксирована лишь 1 вспышка класса С, не оказывающая существенного влияния на Землю.

Прогноз солнечной активности на 23 июля:

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 30%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — %

Вероятность мощных вспышек Х-класса оценивается на уровне 5%, при этом количество солнечных пятен составляет 46.

Головная боль у женщины. Фото: Aksimed

Влияние магнитных бурь на самочувствие

Специалисты утверждают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие, следует спать не менее 7–8 часов, поддерживать водный баланс, гулять на свежем воздухе и снизить уровень стресса.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле 2026 года прогнозируются лишь две продолжительные и мощные магнитные бури. В то же время специалисты предупреждают, что в первой половине месяца возможны периоды повышенной геомагнитной активности.

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