Возбужденное состояние Земли и вспышки: прогноз магнитных бурь на сегодня
В пятницу, 24 июля, на Земле не ожидается сильных магнитных бурь. В то же время магнитосфера находится в возбужденном состоянии. Также существует вероятность солнечных вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 24 июля
За последние сутки солнечная активность находилась на умеренном уровне, а на Солнце произошла одна вспышка класса М3,5, которая существенно не влияет на Землю.
Солнечные вспышки класса M относятся к среднему уровню по мощности среди сильных вспышек. М3,5 способна вызвать незначительные радиопомехи на освещенной стороне Земли, а также может сопровождаться радиационными возмущениями.
Сегодня прогнозируется нестабильное состояние геомагнитного поля с переходом к слабой буре. В целом солнечная активность будет оставаться низкой, хотя вероятность вспышек класса M сохраняется.
Солнечная активность на 24 июля:
- Вероятность небольшого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — нет
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- спите не менее 7–8 часов;
- избегайте переутомления и стресса;
- обезвоживание может усиливать головную боль и слабость;
- ограничьте употребление кофе и алкоголя;
- питайтесь легко — выбирайте овощи, фрукты и каши;
- уменьшите физические нагрузки;
- делайте перерывы в работе;
- избегайте эмоционального перенапряжения;
- следите за состоянием здоровья;
- короткие прогулки помогают улучшить самочувствие.
Как писали Новини.LIVE, 29–31 июля ожидается самая опасная экстремальная буря красного уровня. Ее индекс оценивается в Кр 6–7.
А синоптики сообщали, что сегодня в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. В течение суток будет переменная облачность.
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