Интересные факты о Дональде Трампе — кто он такой и как разбогател

47-й президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США сегодня, 6 ноября, завершились выборы нового президента страны, на которых вторично победил 78-летний Дональд Трамп. Талантливый бизнесмен и скандальный политик руководил страной с 2016 по 2020 год и снова вернулся к власти.

Новини.LIVE расскажет все подробности о жизни Дональда Трампа и истории его политического успеха.

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Что известно о семье и детстве Дональда Трампа

Дональд Трамп родился в Нью-Йорке. Несмотря на то, что он в нескольких своих автобиографических книгах утверждает, что "поставил себя на ноги сам", фактически его семья была богатой. Родители были владельцами строительных компаний Фреда Трампа.

Дедушка и бабушка Дональда Трампа были переселенцами из Германии, которые в годы "золотой лихорадки" накопили капитал, что позволило его родителям начать карьеру в сфере недвижимости.

Кроме Дональда, в семье было еще двое братьев, ныне уже покойных, и двое сестер. Трамп окончил школу в Квинге, в штате Нью-Йорк, а затем в 13 лет учился в военной академии. Там он получил награды, играл в командах по футболу и в бейсбольной команде.

В одной из своих книг Трамп утверждал, что хотел после окончания военной академии учиться в киношколе, но выбрал сферу недвижимости, потому что это был прибыльный бизнес. Для этого он учился в Фордгемском университете, откуда поступил в Вортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета. В то время компания отца Дональда Трампа уже была лидером на рынке недвижимости, и он пошел работать к нему.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Как Трамп разбогател

Во время работы на отца он занимался арендой домов для людей среднего класса в Бруклине, Квинсе и Стейтент-Айленде. После переезда на Мангеттен он начал активно застраивать небоскребы, гостиницы, казино и поля для гольфа. Бизнес пошел вверх.

Впрочем, в 1989 году из-за финансового кризиса у него возникли огромные долги. Дональд Трамп неудачно инвестировал миллиард долларов в строительство третьего казино "Трамп-Тадж-Махал", что привело в 1991 году к риску личного банкротства. Поэтому он передал 50% своей доли владельцам облигаций, а уже к 1994 году погасил большую долю личного долга в 900 млн долларов. В дальнейшем его бизнес неоднократно переживал взлеты и падения. Ему не раз приходилось объединять свои компании, а затем передавать права руководства другим лицам или продавать акционерам.

В общем, его бизнес в сфере недвижимости и сейчас чрезвычайно успешен. По данным Forbes, часть империи Трампа, которой фактически руководят его дети, оценивается минимум в 562 миллиона долларов.

Чем владеет Дональд Трамп сейчас

Дональд Трамп владеет небоскребами Trump World Tower, Trump Tower на Пятой авеню, AXA Center, The trump Building на Уолл-Стрит на Мангеттене, 555 California Street в Сан-Франциско, международный отель Трампа Лас-Вегас, международный отель и башня Чикаго, международная гостиница и башня Трампа – Нью-Йорк.

Trump World Tower (самая высокая на фото). Фото: Wikimedia Commons

Кроме того, на стадии строительства сейчас находится Trump Place, который после сдачи в эксплуатацию станет самой большой частной застройкой в Нью-Йорке. Кроме того, Дональд Трамп владеет несколькими казино, объединенными в Trump Entertainment Resorts. А еще в его собственности многочисленные площадки для гольфа, общая стоимость которых составляет около 127 млн. долларов. В дополнение, он владеет рядом гостиниц в Америке и других странах мира.

К тому же, Трамп имеет и медийный бизнес, например компания Miss Universe Organization. Они вместе с NBC организуют конкурсы Мисс Вселенная, Мисс США и Miss Teen USA. Трамп даже имел собственное развлекательное реалити-шоу на телеканале NBC, где являлся ведущим и продюсером проекта.

А еще у Трампа есть компания сетевого маркетинга Trump Network, которая занимается продажей витаминов.

Как Дональд Трамп попал в политику

Дональд Трамп впервые пытался проникнуть в политику в 2000 году, когда стал участником праймериз от партии Реформ. Только в 2015 году он официально заявил, что будет баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.

Тогда он заявил: "Я буду величайшим президентом, когда-либо созданным Богом". А основным лозунгом избирательной кампании стала фраза Трампа: "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).

Во время избирательной кампании он акцентировал внимание на американском патриотизме, внутренних проблемах с нелегальной иммиграцией, оффшорах американских рабочих мест, национальном долге США и Исламском терроризме.

Из-за большой популярности и узнаваемости, уже в начале июля он лидировал среди республиканских кандидатов. Добавим, что во время тогдашней предвыборной гонки Дональд Трамп сказал, что сам выдвинет себя на пост главы, как независимый кандидат, если его не поддержит Республиканская партия.

В ноябре он выиграл выборы, обойдя кандидатку от Демократической партии Хиллари Клинтон, и стал 45-м президентом Соединенных Штатов, а также самым старшим в истории президентом при вступлении в должность.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп выдвигался в кандидаты и в 2020 году в надежде пойти на второй срок президентства, но проиграл выборы Джо Байдену. Тогда он категорически отказался признавать поражение и пытался саботировать результаты голосования, призвав даже своих фанатов организовать наступление на Капитолий, в результате чего были погибшие и травмированные.

Из-за призывов Трампа в разжигании мятежа 13 января Палата представителей приняла решение о его импичменте. По результатам голосования его снова оправдали. Таким образом, Дональд Трамп запомнился тем, что стал первым и единственным в истории США президентом, которому дважды объявили импичмент. Пребывал на посту до 20 января 2021 года.

Возлюбленные женщины Трампа

Дональд Трамп был трижды женат. С первой женой Иваной Зельничковой, которая родом из Чехии, политик прожил вместе 15 лет и вырастил с ней трех общих детей: Дональда Трампа младшего, Иванку и Эрика.

Ивана Трампа. Фото: Wikimedia Commons

Второй женой стала Марла Мэйплз, которая была актрисой и продюсершей. Их брак длился шесть лет, и у них появилась дочь Тиффани Трамп.

Марло Мейплз. Фото: Wikimedia Commons

В 2005 году Дональд Трамп женился на фотомодели из Словении Меланией Трамп. У них есть сын.

Мелания и Дональд вместе. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Скандалы Дональда Трампа и обвинения в изнасиловании

Против Дональда Трампа возбуждали ряд уголовных производств в сексуальном насилии, клевете, финансовом мошенничестве, вмешательстве в президентские выборы, ненадлежащем хранении секретных документов. К слову, он также стал первым президентом, признанным виновным в совершении преступления.

Речь идет о грандиозном секс-скандале, который рассматривали в марте 2023 года, когда Трампу предъявили обвинения за "взяточку" порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание. Якобы Трамп пытался заплатить Сторми Дэниелс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала. В мае 2024 его признали виновным в деле.

Кроме того, в 2016 году в СМИ опубликовали давнюю запись разговора Трампа в 2005 году, где он хвастался, что может без разрешения щупать женщин за интимные места, "потому что он звезда". Как только информация просочилась в СМИ, он уже через несколько лет опубликовал видео с извинениями. Тем не менее это породило волну новых обвинений со стороны разных женщин, которые якобы пострадали от его притязаний.

Среди них была американская писательница Джин Кэррол, которая в июне 2019 года заявила, что еще в 90-х ее изнасиловал Дональд Трамп. В мае 2023 года суд признал его виновным и обязал выплатить женщине 2 млн долларов.

Трамп и давление на Украину

За время президентства Трампа стало известно, что он вместе с подчиненными пытались поощрить Россию вмешаться в выборы в 2016 году, однако доказать этот сговор так и не смогли.

А в 2019 году Трампа обвинили в превышении своих полномочий для давления на Украину, чтобы помешать Джо Байдену. Это в дальнейшем спровоцировало инициирование процедуры импичмента Трампа. Хотя он и остался в должности благодаря поддержке в Сенате, политик потерял там часть республиканской поддержки.

Интересные факты о Дональде Трампе

Дональд Трамп обожает гольф и является упорным игроком.

"Мемная" фраза Дональда Трампа — "Вы уволены!", которую он часто использовал на шоу "Кандидат".

За время своей карьеры он ни разу не менял свою прическу.

Дважды был номинирован на премию Emmy за комические роли самого себя в сериалах и фильмах.

Слово "Трамп" в переводе с английского означает "козырный".

Дональд Трамп очень гордится своими немецкими корнями и даже участвовал в марше немецкого меньшинств.

Трамп был невыносимым учеником. Однажды он поставил преподавателю синяк под глазом, потому что "тот не понимал ничего в музыке".

Трамп избежал мобилизации на Вьетнамскую войну благодаря студенческим отсрочкам.

Трамп не курит и не употребляет алкоголь, но утверждал, что главная его слабость – красивые женщины.

Имеет семь внуков.

Напомним, Дональд Трамп делал довольно резкие заявления по Украине и войне.

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