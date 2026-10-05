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Лубинец назвал три шага для решения проблемы с укрытиями

Ua ru
5 октября 2026 08:42
Эксклюзив
Дмитрий Лубинец высказался о состоянии укрытий в Украине и проблемах в Киеве
Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Состояние защитных сооружений в Украине остается неудовлетворительным из-за системных нарушений, выявленных в ходе проверок. Омбудсмен Украины подчеркнул, что должностные лица разных уровней должны нести реальную ответственность за такую халатность. И для того, чтобы решить проблему с укрытиями, власти должны действовать быстро и четко.

О недопустимости закрытых во время тревог бомбоубежищ и отсутствии беспрепятственного доступа к ним для маломобильных граждан рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Марии Гураль в эфире проекта Новини.LIVE.

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Изменение государственной политики и финансирования

Чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, центральные и местные власти должны действовать совместно и кардинально изменить свои подходы. Омбудсмен четко обозначил необходимые действия для чиновников.

"Во-первых, перестать делать вид, что проблемы не существует", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Следующим этапом должно стать формирование четкой политики в отношении обеспечения средствами.

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"Во-вторых, как я уже говорил, правительству необходимо в срочном порядке разработать государственную политику и дать четкие указания, откуда брать финансирование", — пояснил Уполномоченный по правам человека.

По его мнению, часть расходов следует покрывать полностью из государственного и местных бюджетов, однако для последних правительство должно предложить действенный механизм компенсации.

Международная помощь и мобильные сооружения

Третьим источником для обеспечения городов безопасными объектами правозащитник называет привлечение средств от иностранных партнеров. Омбудсмен предложил наиболее действенный и оперативный инструмент для быстрой ликвидации дефицита мест в защитных сооружениях.

"И самое главное, это наконец начать системную работу по установке мобильных укрытий, как самый быстрый способ улучшить ситуацию с укрытиями в Украине", — подытожил Дмитрий Лубинец, подчеркнув, что игнорировать масштабы угрозы для гражданского населения больше нельзя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ситуация с укрытиями в столице остается критической, поскольку местные власти проигнорировали абсолютное большинство замечаний по безопасности. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинеца, Киев, несмотря на постоянные обстрелы, выполнил лишь 15% рекомендаций по устранению недостатков в убежищах.

Для сравнения: в Черкасской и Ивано-Франковской областях этот показатель достигает 75–80%. В целом по стране мониторинг выявил масштабные фальсификации. Выяснилось, что около 8% объектов до сих пор остаются закрытыми на замок во время тревог, часть убежищ существует исключительно на бумаге, а реальная вместимость многих помещений оказывается в разы меньше официально заявленных цифр.

В самом Киеве наблюдается огромный дисбаланс в доступности безопасных зон. В профильном комитете Верховной Рады отмечают, что в одних районах обеспеченность укрытиями превышает 80%, тогда как в других не дотягивает и до 40%, оставляя целые жилые кварталы вообще без защиты. Решить проблему частично могли бы уличные мобильные модули, однако в Киевсовете уже предупредили, что до конца текущего года их устанавливать не будут.

Между тем на государственном уровне ответственность за состояние укрытий расплывается между различными ведомствами. Хотя утверждением строительных норм и координацией проектов модульных укрытий занимается Министерство развития общин, там отказались отчитываться о ходе работ. В ведомстве сослались на сложность сбора информации и заявили, что физическим состоянием защитных сооружений должны заниматься исключительно местные администрации и спасатели из ГСЧС.

обстрелы Дмитрий Лубинец война в Украине укрытия финансирование
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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