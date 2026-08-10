Литва не нашла доказательств, что РФ намеренно направила на территорию страны украинские дроны

Министр обороны Литвы Робертас Каунас. Фото: Delfi/Жигимантас Гедвила

Александр Шорохов Редактор

Недавние инциденты с падением неизвестных беспилотников на территории стран Балтии не были спланированной военной акцией со стороны России. Министерства обороны провели тщательную экспертизу обломков и проверили программное обеспечение найденных устройств. Результаты анализа показали, что дроны непреднамеренно изменили маршруты полёта, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Delfi.

Влияние российских систем РЭБ

По словам литовского министра, исследование компьютерных данных подтвердило, что обнаруженные дроны принадлежали Украине. Беспилотники выполняли боевые задачи, однако потеряли связь с операторами и сбились с первоначального курса под воздействием российских глушилок.

"В каждом случае, когда мы находим обломки украинских беспилотников, наши службы имеют возможность проверить системы данных, программное обеспечение и уточнить информацию у партнеров в Украине. Поэтому мы говорим, что в Литве падали украинские дроны, на которые Россия воздействовала средствами радиоэлектронной борьбы, и они отклонились от своего курса", — заявил Робертас Каунас.

При этом он отметил, что на данный момент нет никаких свидетельств того, что Москва намеренно направляла эти дроны в воздушное пространство Латвии.

В то же время, несмотря на отсутствие прямой агрессии в этих случаях, литовские власти призывают международных союзников и общество не терять бдительности. Литва подчеркивает, что Кремль всё равно может использовать захваченную украинскую технику для организации масштабных диверсий и провокаций под чужим флагом.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в Финляндии также обеспокоены ситуацией и предупреждают о подготовке секретных операций со стороны российских спецслужб. По словам министра обороны Финляндии Антти Хякканена, Россия может атаковать страны НАТО с помощью захваченных украинских беспилотников, чтобы ослабить международную поддержку Украины.

Кроме того, мы писали, что 8 августа в Болгарии взорвался дрон возле газопровода в 100 метрах от границы с Румынией. В результате взрыва никто не пострадал. В Болгарии считают, что этот дрон является украинским, поэтому Министерство иностранных дел Болгарии вызвало посла Украины Олесю Илащук.