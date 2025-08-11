Видео
Главная Новости дня Лидеры Европы и Балтии предостерегли Трампа — речь об Украине

Лидеры Европы и Балтии предостерегли Трампа — речь об Украине

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 01:52
Страны Европы призвали Трампа учесть позицию Украины и ЕС на переговорах с Путиным
Владимир Зеленский на встрече с лидерами Нордично-Балтийской восьмерки. Фото: Нордично-Балтийская восьмерка

На переговорах Трампа и Путина должна обязательно учитываться позиция Украины и вопросы безопасности в Европе. Представители восьми государств Северной Европы и Балтии выразили непоколебимую поддержку целостности Украины в своем совместном заявлении.

Соответствующее заявление содержится на официальном сайте Нордично-Балтийской восьмерки.

Читайте также:

О чем конкретно говорится в заявлении

В заявлении лидеров стран "Восьмерки" подчеркивается недопустимость переговоров о мире с Россией без учета позиции Украины. "Восьмерка" готова способствовать дипломатическому решению конфликта, продолжая оказывать Украине необходимую военную и финансовую поддержку.

Кроме того, страны "Восьмерки" остаются сторонниками применения ограничительных мер против Российской Федерации. В заявлении отмечается, что мир может быть достигнут только благодаря сочетанию решительной дипломатии и постоянного давления на РФ.

Важной позицией "Восьмерки" является утверждение о недопустимости изменения международных границ силовым путем. Переговоры, по их убеждению, возможны только в условиях прекращения огня.

Нордично-Балтийская восьмерка - это формат регионального сотрудничества, который включает Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию.

Напомним, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Владимир Зеленский должен присутствовать на переговорах Трампа с Путиным. Недопустимо, отмечает канцлер, чтобы территориальные вопросы обсуждались с Украиной.

Ранее сообщалось, что глава НАТО Марк Рютте считает встречу Трампа и Путина испытанием для диктатора РФ. Встреча продемонстрирует, насколько серьезно настроен российский диктатор.

Европейский союз владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
