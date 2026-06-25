Летом в трёх областях возможны отключения электричества на 2–3 часа

Электрик ремонтирует генератор. Фото: УНИАН

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Если летом стрелки термометров резко пойдут вверх, жителям нескольких регионов Украины придется вновь привыкать к отключениям света. Из-за скачка потребления электроэнергии Киев, Одесса, Днепропетровская область и прифронтовые области могут оставаться без электричества примерно по два-три часа в сутки.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Летом в Украине возможны отключения электроэнергии

Этим летом работа украинской энергосистемы будет напрямую зависеть от погодных условий и российских атак. В ближайшие месяцы страна может вновь столкнуться с нехваткой мощностей, что вызовет временные перебои с электроснабжением

По словам Владимира Омельченко, главным риском является сильное повышение температуры воздуха. В жаркие дни нагрузка на сети резко возрастает, из-за чего возникает 2 гигаватта дополнительного потребления.

В таких условиях свет будут отключать примерно на 2–3 часа в сутки. Больше всего это почувствуют жители Киева, Одессы, Днепропетровской области, а также тех регионов, которые непосредственно граничат с фронтом.

В то же время эксперт озвучил и более обнадеживающий вариант развития событий.

«И по оптимистическому сценарию, когда не будет сильной жары и не будет масштабных обстрелов, мы нормально пройдем этот летний сезон почти без отключений», — отметил представитель Центра Разумкова.

Он также прокомментировал текущее положение дел, подчеркнув, что пока речь идет исключительно об экстренных отключениях электроэнергии.

Отдельно Владимир Омельченко высказался о работе солнечных электростанций. Специалист пояснил, что хотя солнце и не покрывает потребность в генерации на 100%, оно играет критически важную роль для поддержания баланса всей системы.

«Ну, оно спасает, но нельзя сказать, что не спасает, потому что солнечная генерация — если бы её не было, ситуация с отключениями была бы намного хуже», — констатировал Омельченко.

Новини.LIVE сообщали ранее, что после длительного перерыва сегодня, в четверг, 25 июня, на левом берегу Киева в срочном порядке ввели экстренные отключения электроэнергии. Энергетики призвали жителей быть максимально экономными и выключить лишние приборы.

В то же время в конце мая народный депутат Сергей Нагорняк в эфире «Ранок.LIVE» успокоил украинцев и заявил, что в июле и августе не стоит бояться длительных отключений по 6–8 часов подряд. По его словам, летом ограничений может не быть вообще благодаря активному строительству солнечных станций и установке промышленных накопителей энергии частным бизнесом. Политик подчеркнул, что отключения в нынешних условиях могут произойти только в самые жаркие дни и продлятся они не более 2 часов.