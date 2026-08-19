Кулеба объяснил, почему льготы для возвращения беженцев приведут к конфликту

Дмитрий Кулеба. Фото: УНИАН

Украине не следует принуждать или искусственно мотивировать беженцев возвращаться из-за границы, ведь это грозит острым конфликтом внутри общества. Бывший глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что сейчас власть должна поддерживать украинскую идентичность диаспоры, а не раздавать финансовые бонусы за приезд и искать способы принуждения.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Кулеба считает неэффективной идею создания программ возвращения беженцев

По его словам, на фоне официальных оценок в 7–8 миллионов граждан за рубежом попытки вернуть людей с помощью финансовых или жилищных преференций вызовут непонимание и возмущение у тех, кто не выезжал из опасных регионов.

Дипломат подчеркнул, что решение о возвращении домой является исключительно личным выбором каждой семьи и принимается на основе реальных жизненных обстоятельств, а не правительственных призывов.

Он обратил внимание на бытовые реалии жизни людей в европейских городах. Мол, за эти годы люди уже успели адаптироваться, приучили детей к новому укладу жизни и социуму. Поэтому возвращаться домой для многих беженцев будет довольно непросто.

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Кулеба убежден, что властям следует отказаться от навязчивой риторики и позволить людям самостоятельно определять свое будущее. Те украинцы, которые внутренне готовы вернуться, сделают это по собственному волевому решению, тогда как остальных не нужно принуждать или упрекать за выбор в пользу безопасности. Вместе с тем государственная политика в отношении тех, кто остается за рубежом, должна сосредоточиться на сохранении их связи с Родиной и превращении новой волны эмиграции в мощный инструмент международного влияния Украины.

Отдельную угрозу бывший чиновник видит в планах внедрения специальных программ реинтеграции с предоставлением жилья, рабочих мест или выплат для тех, кто приедет из-за рубежа.

"А если правительство выступит и скажет: вот программа стимулирования возвращения украинцев из-за рубежа — льготы, работа, обучение, жилье, какие-то бонусы. А я сижу в Полтавской области в деревне в доме, просидел пять лет под "Шахедами", под баллистикой, без работы. И я такой: «Ничего себе, подождите, а что это за дела? Я пять лет здесь страдал, и правительство мне никаких бонусов за то, что я страдал, не предусматривает, не предоставляет. А говорит: давай вперед, работай, берись за дело. А людям, которые уехали, какие-то бонусы? Понимаете, мы здесь закладываем очень большой социальный конфликт, который нам просто не нужен", — пояснил Кулеба.

По мнению экс-дипломата, граждане Украины не должны злиться на беженцев, а мигранты должны с уважением относиться к тем, кто защищает страну под обстрелами. Власти же должны придерживаться прозрачного подхода.

"Хочешь вернуться — добро пожаловать. Остаёшься — вот чем мы тебе помогаем, у нас к тебе две просьбы. Оставайся украинцем и воспитывай детей в украинском духе. И второе — помогай Украине. Всё", — высказал своё мнение Дмитрий Кулеба.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, демографический кризис в Украине в 2026 году продолжает усугубляться под влиянием активных боевых действий, регулярных вражеских обстрелов и критической ситуации в энергетике.

По данным представительницы Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольги Алтуниной, около 81% внутренне перемещенных лиц в настоящее время не намерены возвращаться к местам постоянного проживания. Учитывая это, чиновница подчеркнула необходимость переориентации государственной политики на всестороннюю долгосрочную интеграцию переселенцев в новых общинах.

В то же время экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил убеждение в необходимости организации и проведения парламентских и президентских выборов в Украине. По его мнению, обновление представительной и исполнительной власти должно состояться еще до окончательного завершения войны.