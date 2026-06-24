Крым снова остался без света после серии взрывов: что известно

Дым от ГРЭС в Крыму. Фото: соцсети

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

В ночь на 24 июня массированная ночная атака беспилотников полностью обесточила Севастополь и вызвала пожары на нескольких стратегических объектах в Крыму, в частности в военном городке недалеко от Керчи. Параллельно под удар дронов попало газовое предприятие в глубине Российской Федерации в городе Оренбурге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ и соцсети.

В Крыму — масштабные перебои с электроснабжением

Севастопольский энергорайон полностью остался без света из-за масштабной ночной атаки беспилотников на оккупированный Крым. Как сообщают мониторинговые каналы, взрывы на полуострове не утихали до самого утра.

Дым в Крыму от пожара. Фото: соцсети

Главной целью в Севастополе стала электроподстанция ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь». Этот объект является основным узлом, обеспечивающим жизнедеятельность всего города. По свидетельствам очевидцев, в районе подстанции прозвучало от трёх до семи взрывов. После ударов там вспыхнул сильный пожар, а огромный столб черного дыма поднялся на многие километры и его видно из разных частей города. В настоящее время весь Севастополь полностью обесточен.

Дым из подстанции. Фото: соцсети

Параллельно под удар дронов этой ночью попали и другие стратегические объекты на территории Крыма. Предварительно известно о взрывах в районе Симферопольской ТЭС, которая также обеспечивает полуостров электроэнергией. Кроме того, громко было на востоке Крыма, где после серии ударов вспыхнул пожар на территории военного городка оккупантов вблизи Керчи.

Уже на рассвете воздушная атака распространилась и на Оренбург. Под прицелом неизвестных беспилотников оказался промышленный объект в глубоком тылу. По предварительной информации, взрывы прогремели на газоперерабатывающем заводе в российском городе Оренбург, расположенном за тысячи километров от линии фронта.

Места атаки. Фото: соцсети

Информация о разрушениях и последствиях этого утреннего налета в настоящее время выясняется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ССО Украины успешно уничтожили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который обеспечивал военную логистику оккупантов на полуострове. Эта операция стала частью длительной кампании по изоляции Крыма.

В то же время внутренняя инфраструктура полуострова продолжает рушиться. 23 июня в Крыму произошел масштабный блэкаут из-за сбоя в энергосистеме. Без электричества остались четыре района и четыре крупных города, включая Джанкой и Евпаторию.