Экономист Сергей Фурса заявил об исчерпании финансовых резервов России

Президент России Владимир Путин в сопровождении генерального директора ПАО "Роснефть" Игоря Сечина. Фото: российские СМИ

Россия исчерпала накопленные финансовые резервы для финансирования войны, поэтому будет вынуждена печатать деньги. Рост инфляции из-за подорожания бензина и высокая учетная ставка уже лишили Кремль возможности бесконтрольно вливать средства в экономику. Следовательно, россиян ждет затяжной кризис и подорожание всех видов услуг и товаров.

Об этом эксклюзивно в эфире Новини.LIVE рассказал экономист Сергей Фурса.

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В России закончились деньги в резервном фонде для финансирования войны

Россия израсходовала финансовые резервы, которыми покрывала расходы на войну в предыдущие годы. Теперь единственным источником для покрытия этих нужд остается печатный станок.

"Они столкнулись с ситуацией, когда у них уже не работает тот механизм, который был в первые три года войны", — рассказал Фурса о нынешнем состоянии российской экономики.

"Когда они доставали деньги из тумбочки и отправляли их на войну. Они израсходовали всю тумбочку. Им нужно печатать. Другого варианта нет", — добавил эксперт.

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Впрочем, печатание новых денег автоматически разгоняет цены. Как пояснил экономист, это породит инфляцию, и запускать печатный станок для денег было бы проще при стабильной ситуации.

"Вам легче печатать деньги, когда у вас небольшая инфляция, чем когда инфляция уже набирает обороты", — отметил Фурса.

Еще одним ударом стало стремительное подорожание топлива. Раньше Москва могла держать цены на низком уровне, однако сейчас ситуация изменилась.

"Потому что раньше они сами производили из своей нефти, бензин искусственно держали дешевым. Сейчас бензин подорожал, значительно подорожал в России, а это сдерживает инфляцию", — отмечает Фурса.

Именно неконтролируемые цены он называет главной опасностью.

"Инфляция — это очень важно, потому что бесконтрольный рост цен — самый большой вызов для любой экономики мира. Для российской — точно так же. Из-за высокой инфляции они вынуждены держать учетную ставку выше, в том числе и из-за бензина. Вот еще одна причина, почему в экономику нельзя вливать много денег", — пояснил он.

Что касается нехватки бензина на заправках и длинных очередей, экономист не видит в этом серьёзной макроэкономической угрозы для россиян.

"Есть ли определенный дефицит, который приводит к очередям, что нам очень нравится? Да. Есть ли из-за этого какое-то значительное влияние на экономику? Нет, нет. Ключевое влияние — через цены, опять же", — подчеркивает Фурса.

Перебои с топливом затрагивают лишь обычных граждан. Он пояснил, что, условно говоря, если россиянин не сможет уехать в отпуск, его деньги все равно останутся внутри страны.

Новини.LIVE сообщали, что Москва продлила запрет на вывоз дизельного топлива, судового топлива и газойля до конца сентября. Таким образом правительство РФ вынуждено гасить острый внутренний дефицит, спровоцированный прицельными ударами украинских сил по местным НПЗ. Однако энергетические проблемы — это лишь часть общего спада.

За первые семь месяцев 2026 года дыра в российском бюджете достигла 6,46 трлн рублей на фоне падения нефтегазовых доходов на 17% и стремительного роста госрасходов до почти 29 трлн.

Бесперспективность ситуации признают даже российские аналитики банка «ВЭБ.РФ», которые прямо заявили, что Россия не выдержит затяжного противостояния с Западом при условии сохранения помощи Киеву, указав на технологическую пропасть, падение инвестиций и неизбежный социальный кризис.

Несмотря на это, Кремль продолжает продвигать нарратив о «непоколебимой» экономике для легитимизации длительной агрессии. Вместе с тем другие эксперты считают, что чудес ожидать не стоит. Так, ранее экономист Алексей Кущ подчеркивал, что, несмотря на санкции и ощутимый топливный кризис, мгновенного коллапса финансовой системы РФ ожидать не стоит. По его оценкам, российская экономика пока вполне устойчива к затягиванию боевых действий.