Красный Крест отреагировал на задержание водителя эвакуационного авто

Автомобиль Красного Креста. Фото: Красный Крест/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

В Николаевской области во время эвакуации гражданских лиц из Херсона был остановлен автомобиль Украинского Красного Креста, а его водитель был доставлен в территориальный центр комплектования. В организации заявили, что волонтера на момент остановки не предупредили о предстоящем прохождении военно-медицинской комиссии и возможной мобилизации.

Об этом сообщили в Украинском Красном Кресте, передает Новини.LIVE.

Что заявили в Украинском Красном Кресте

В организации подчеркнули, что на момент остановки транспортного средства волонтер отряда быстрого реагирования не находился в розыске.

По данным Красного Креста, непосредственно на месте остановки водителю также не сообщили, что его планируют доставить в ТЦК для прохождения ВЛК с последующей возможной мобилизацией.

В то же время в организации отметили, что мужчина в этот момент выполнял гуманитарную задачу — эвакуировал гражданских лиц из опасного района.

Эвакуацию людей продолжили другие волонтеры

После остановки автомобиля эвакуацию людей продолжили другие волонтеры Украинского Красного Креста. Они обеспечили дальнейшую перевозку гражданских лиц, несмотря на риски и сложность ситуации.

В организации заявили, что эвакуацию удалось завершить, однако с задержкой.

Красный Крест заявил о рисках для гуманитарной работы

В Украинском Красном Кресте подчеркнули, что понимают требования законодательства относительно мобилизации и воинского учета. В то же время организация отметила, что значительное количество ее волонтеров уже было мобилизовано, а вопрос их бронирования пока не имеет надлежащего законодательного урегулирования.

В Красном Кресте заявили, что на данный момент не имеют четкого понимания, при каких условиях волонтеры могут беспрепятственно выполнять гуманитарные задачи, в частности эвакуировать людей из опасных районов.

Также в организации предупредили, что такая неопределенность создает дополнительные риски для непрерывности гуманитарной работы и может повлиять на возможность привлекать волонтеров к эвакуации населения, реагированию на чрезвычайные ситуации и оказанию помощи пострадавшим.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Николаевской области полицейские остановили эвакуационный автомобиль Украинского Красного Креста, который перевозил гражданских лиц из Херсона. Водителя доставили в ТЦК, после чего полиция назначила служебное расследование для проверки правомерности действий правоохранителя.

Также Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора в связи с возможной незаконной мобилизацией ученого и ветерана боевых действий. По его словам, мужчину отправили в воинскую часть ещё до принятия решения по его заявлению об отсрочке.