Корольчук назвал условия для отключений электроэнергии на срок более 9 часов

Энергетики работают на линиях. Фото: ДТЭК

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Энергосистема Украины значительно сократилась в объемах из-за разрушений, а нынешнее отсутствие длительных графиков ограничений во многом обусловлено сокращением работы промышленности и низким потреблением со стороны населения. Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук предупреждает, что стабильная работа сети находится в очень уязвимом состоянии, поэтому длительные отключения света в отдельных регионах вновь станут реальностью в случае аварийных ремонтов на ТЭС или массированных обстрелов.

Об этом Юрий Корольчук эксклюзивно рассказал в эфире День.LIVE.

В Украине могут возобновиться отключения света в случае обстрелов

В настоящее время промышленные предприятия и рядовые граждане потребляют значительно меньше электроэнергии, что позволяет поддерживать баланс в работе энергосистемы. Однако соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире День.LIVE предупредил, что говорить о полноценной и надёжной работе системы пока не стоит, поскольку изменения погодных условий или внезапный выход блока ТЭС в аварийный ремонт способны спровоцировать возвращение графиков отключений.

«Это исключительно, я думаю, можно говорить о том, когда может произойти какая-то системная авария в работе. Такое мы видели, например, в марте, когда произошла одна системная авария в энергосистеме, то есть связанная с линиями локальной передачи высокого напряжения, которые связаны с АЭС, соответственно, и это приводит к такому сбою», — отметил Юрий Корольчук.

По оценке эксперта, масштабные внутренние технические неполадки продлятся недолго.

«Такое, конечно, может быть, но тогда это не будет означать, что эти 9 часов продлятся, например, неделю или даже 3–4 дня. Это может быть 2 часа, например, даже меньше. Но с другой стороны есть, действительно, ракетные обстрелы, риски, связанные с ними, и тогда это, конечно, может длиться дольше, чем 9 часов, например. К сожалению, но, опять же, не все время. То есть нельзя сказать, что это будет месяц, две недели, неделя. То есть все сегодня зависит от ракетных обстрелов», — пояснил он.

По мнению соучредителя Института энергетических стратегий, имеющиеся объемы производства электроэнергии хоть и восстанавливаются, однако общая ситуация далека от идеальной.

«К сожалению, энергосистема существенно сократилась. О том, что, как я говорю, и промышленность сократила работу, население, разумеется, также потребляет меньше. И все это даже приводит к тому, что при таких повреждениях, но нам, в принципе, тот объем производства электроэнергии, он же восстанавливается, также постепенно восстанавливают, возвращают в рабочий режим тепловые электростанции, ГЭС. И это даёт, скажем, примерное представление о стабильности. На самом деле риски могут варьироваться от погодных условий до какой-либо системной аварии, до простого выхода на ремонт, на аварийный ремонт блока на ТЭС, например, и это сразу повлечет за собой отключение электроэнергии», — резюмировал Юрий Корольчук.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, из-за значительной нагрузки на систему 30 июня в Украине вновь вводятся ограничения энергоснабжения во всех областях. Энергосистема перегружена из-за жары, поскольку многие бытовые потребители и предприятия активно пользуются кондиционерами и т. д.

Между тем специалисты утверждают, что восстановление крупных ТЭС в нынешних условиях неэффективно, ведь враг продолжает наносить удары по уже известным ему координатам критической инфраструктуры. Народный депутат Леся Забуранная отмечает, что вместо попыток восстановить старые объекты Украине необходимо кардинально пересмотреть энергетическую политику, которая сможет обеспечить энергетическую устойчивость даже в условиях постоянных попыток РФ разрушить энергосети.