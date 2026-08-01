Корецкий анонсировал продажу Sense Bank: деньги передадут ВСУ

Сергей Корецкий. Фото: Антон Забельский, для Forbes Ukraine

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Министерство финансов Украины должно активизировать процесс продажи Sense Bank. Необходимо, чтобы этот процесс был максимально прозрачным, конкурентным и эффективным. Также нужно решить проблемы, накопившиеся в финансовом учреждении — за это будут отвечать Минфин и Нацбанк. Средства от продажи направят на обеспечение нужд защитников Украины.

Об этом в четверг, 20 августа, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает Новини.LIVE.

Продажа Sense Bank

Глава правительства отметил, что в Sense Bank должно быть прозрачное и качественное корпоративное управление.

"Средства от продажи банка пойдут на финансирование нужд Сил обороны", — заверил Корецкий.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента сообщал о заявлении Нацбанка относительно председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко. НБУ считает, что он больше не может занимать эту должность, поскольку, по данным расследования НАБУ, выполнял указания посторонних людей. НБУ требует, чтобы Кабмин уволил Гладышенко и избрал нового члена совета.

Также Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого писал об отстранении председателя наблюдательного совета государственного Sense Bank Николая Гладишенко. Соответствующее решение Кабмин принял 19 августа. Глава правительства подчеркнул, что для государственного финансового учреждения принципиальное значение имеет доверие.