Взрывы в Днепре, Сумах и Запорожье 21 августа - россияне запустили ракеты

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне утром, 21 августа, осуществляют комбинированную атаку Украины, применяя дроны и крылатые ракеты. Взрывы сейчас раздавались по меньшей мере в Днепре, Сумах и Запорожской области.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Украине на фоне комбинированной атаки РФ 21 августа

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 05:20.

Также ряд местных каналов пишут о звуках взрывов в Сумах.

Параллельно глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил, что существует угроза применения баллистики и крылатых ракет по Запорожской области. Уже в 05:25 в регионе были слышны взрывы.

Отметим, что накануне Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Украины крылатые ракеты и дроны.

Информирование от ВС ВСУ об угрозе. Фото: скриншот из Телеграмм

Обновлено в 05:48

"Враг атаковал Запорожье. Последствия устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. В области продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в безопасных местах", — уточнил Федоров.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:30 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал до сих пор по всей Украине.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что с самого вечера 20 августа и до самого утра, россияне атакуют Украину дронами и ракетами. Причем взрывы во время этой атаки взрывы были слышны не только в Днепре, Сумах и Запорожье, но и в Киеве, Харькове, Чернигове, Луцке, Львове и других городах.

Также мы информировали, что враг этой ночью поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями ракет типа "Кинжал". Кроме того, в небе фиксировали крылатые ракеты, которые залетали с юга и северо-востока. Это означает, что враг запустил их с кораблей в Черном море, а также со стратегической авиации - самолетов Ту-95МС. Стоит отметить, что о взлете ТУ писали мониторинговые каналы, однако официальной информации не было.