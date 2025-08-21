Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Комбинированная атака РФ на Украину - взрывы в Днепре и Сумах

Комбинированная атака РФ на Украину - взрывы в Днепре и Сумах

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 05:30
Взрывы в Днепре, Сумах и Запорожье 21 августа - россияне запустили ракеты
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне утром, 21 августа, осуществляют комбинированную атаку Украины, применяя дроны и крылатые ракеты. Взрывы сейчас раздавались по меньшей мере в Днепре, Сумах и Запорожской области.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Дніпро" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Украине на фоне комбинированной атаки РФ 21 августа

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 05:20.

Реклама

Также ряд местных каналов пишут о звуках взрывов в Сумах.

Параллельно глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил, что существует угроза применения баллистики и крылатых ракет по Запорожской области. Уже в 05:25 в регионе были слышны взрывы.

Реклама

Отметим, что накануне Воздушные силы ВСУ фиксировали в воздушном пространстве Украины крылатые ракеты и дроны.

Вибухи у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі 21 серпня - росіяни запустили ракети - фото 1
Информирование от ВС ВСУ об угрозе. Фото: скриншот из Телеграмм

Обновлено в 05:48

"Враг атаковал Запорожье. Последствия устанавливаются. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. В области продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в безопасных местах", — уточнил Федоров.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:30 карта воздушных тревог выглядит так. Сигнал до сих пор по всей Украине.

Вибухи у Дніпрі, Сумах та Запоріжжі 21 серпня - росіяни запустили ракети - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграмм

Напомним, что с самого вечера 20 августа и до самого утра, россияне атакуют Украину дронами и ракетами. Причем взрывы во время этой атаки взрывы были слышны не только в Днепре, Сумах и Запорожье, но и в Киеве, Харькове, Чернигове, Луцке, Львове и других городах.

Также мы информировали, что враг этой ночью поднял в небо самолеты МиГ-31К, которые являются носителями ракет типа "Кинжал". Кроме того, в небе фиксировали крылатые ракеты, которые залетали с юга и северо-востока. Это означает, что враг запустил их с кораблей в Черном море, а также со стратегической авиации - самолетов Ту-95МС. Стоит отметить, что о взлете ТУ писали мониторинговые каналы, однако официальной информации не было.

взрыв Днепр обстрелы война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации