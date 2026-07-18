Командир "Волков Да Винчи" сообщил о выговоре от Сирского

Сергей Филимонов. Фото: "Громадське"

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов сообщил, что получил выговор от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Причины такого решения он не уточнил.

Об этом Сергей Филимонов написал в своем Telegram, передает Новини.LIVE.

Филимонов сообщил о выговоре

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынес ему выговор. Никаких подробностей относительно оснований для такого решения военный не привел.

В то же время батальон "Волки Да Винчи" в последние дни оказался в центре общественного внимания. Именно в этом подразделении служил Дмитрий Козятинский, который после отставки министра обороны Михаила Федорова призвал украинцев выходить на акции протеста.

Заявление Сергея Филимонова. Скриншот: Сергей Филимонов/Telegram

Позже начальница медицинской службы батальона Алина Михайлова заявила о якобы попытках оказания давления на военнослужащих из-за их публичной поддержки митингов.

Заявление Алины Михайловой. Скриншот: Alina Mykhailova/Facebook

СМИ сообщили об обращении в поддержку Сырского

Кроме того, волонтер Сергей Стерненко сообщил, что командирам украинских бригад якобы поручили до 17:00 18 июля записать и обнародовать видеообращение в поддержку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Заявление Сергея Стерненко. Скриншот: STERNENKO/Telegram

Новини.LIVE писали, что в Киеве продолжается митинг, участники которого призывают власть пересмотреть решение об отставке Михаила Федорова и продолжить начатые им реформы. Участники акции собираются здесь уже несколько дней подряд, требуя восстановить Михаила Федорова в исполнении обязанностей министра. В то же время часть протестующих также призывает к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский, по информации издания Financial Times, рассматривает возможность кадровых изменений в руководстве Вооруженных сил Украины, возглавляемых Александром Сырским. Для этого глава государства планирует провести встречи с военными командирами и возможными кандидатами на должность главнокомандующего