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Командир батальона отказался выполнять приказ — что решил суд

12 января 2025 01:32
Виктория Козырь - редактор
Суд оправдал командира батальона, который не повел солдат на смерть
Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik
Виктория Козырь - редактор

В Донецкой области прошел суд над командиром батальона ВСУ, который отказался вести солдат в бой за лесополосы. Его обвиняли в халатном отношении к военной службе, однако суд поставил окончательную точку.

Об этом в субботу, 11 января, сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Детали дела

Согласно материалам дела, фигурантом стал командир механизированного батальона, майор Константин К., чье подразделение входило в состав 110 отдельной механизированной бригады.

14 декабря 2024 года командир бригады выдал майору боевое распоряжение: занять две стратегически важные позиции в оборонительной зоне бригады, расположенные в лесополосах, укрепить их оборону силами батальона и удерживать при любых обстоятельствах.

Но приказ выполнен не был, что позволило российским штурмовым подразделениям захватить эти позиции.

Командование 110-й бригады считает, что майор Константин К. нарушил требования Дисциплинарного устава ВСУ и Устава внутренней службы, поскольку не выполнил приказ командования бригады. На этом основании был составлен протокол по ч. 2 ст. 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода).

Сам Константин К. в суде вину отрицал, подчеркивая, что выполнение боевого распоряжения было фактически невозможным. Он заявил, что батальон, которым он командовал, не имел достаточной численности личного состава.

По состоянию на декабрь 2024 года батальон насчитывал лишь 314 военнослужащих из 758 штатных, то есть 41% от необходимого. Из них 33 человека (10%) вообще не прошли базовой подготовки, а 38 (12%) нуждались в лечении или имели ограниченную пригодность по заключению ВВК. Некоторые бойцы отказались выполнять приказ.

Майор также подчеркнул, что батальон не прошел боевого слаживания, а подготовка к выполнению задачи длилась всего 4 дня. Кроме того, подразделение понесло потери накануне — часть бойцов погибла или была ранена во время обстрелов, пятеро считаются пропавшими без вести. Это значительно повлияло на морально-психологическое состояние личного состава.

Ситуацию осложняли проблемы с обеспечением –— в батальоне не хватало транспортных средств, бронетехники и боеприпасов, в частности артиллерийских.

По словам майора, обо всех этих обстоятельствах он докладывал командованию бригады, однако понимания со стороны руководства так и не получил.

Решение суда

Великоновоселковский районный суд Донецкой области, изучив аргументы сторон, пришел к выводу, что вина майора Константина К. не подтверждается никакими предоставленными доказательствами.

В частности, суд отметил, что осталось непонятным, какие конкретные действия мог или должен был совершить майор в условиях дефицита личного состава, вооружения и техники, чтобы обеспечить боеспособность батальона. Отсутствие достаточных ресурсов и других критических средств ставило выполнение боевого распоряжения под большое сомнение.

Кроме того, суд акцентировал на том, что материалы служебного расследования в отношении действий или бездействия Константина К. не были представлены на рассмотрение, хотя они должны были бы стать основным источником анализа его ответственности.

Учитывая вышесказанное, 2 января 2025 года суд принял решение о закрытии производства по делу из-за отсутствия события и состава административного правонарушения.

Напомним, недавно мы писали, что в Миргороде Полтавской области военный дважды самовольно сбегал из воинской части. За это суд наказал его лишением свободы.

Также мы сообщали, что в Черниговской области восемь солдат сбежали с учебной работы. За произошедшее событие суд наказал командира.

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