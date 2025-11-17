Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и журналистка Галина Остаповец

Почему глава Николаевской ОГА Виталий Ким резко исчез из информационного пространства и когда, по его мнению, может закончиться война в Украине — он рассказал в интервью Новини.LIVE.

В первой части интервью читайте, почему иностранные инвесторы заработают больше на украинском юге и как Николаев уже во время войны привлекает миллионные инвестиции.

— Близость к фронту и возможность вторжения — одна из основных проблем по большим рискам, которые считает бизнес. Но я не вижу возможности нового вторжения, потому что нас разделяет река Днепр.

Но у нас есть значительные преимущества над другими регионами — это портовая инфраструктура, логистика и вообще мы являемся географическим центром юга Украины. Бизнесу это тоже важно.

Однако все это будет только после окончания войны. А до тех пор никто не будет инвестировать большие средства, которые бы позволили украинскому югу стать драйвером экономики. Я о больших кластерных инвестициях, которые могут закрыть сегмент рынка юга по строительным материалам, например.

Но в целом у нас есть много чего, и с точки зрения инвестиционного банкира, почему выгоднее вкладывать у нас и почему на каждый вложенный доллар у нас можно заработать больше, чем в других областях.

Николаевские порты сейчас не работают из-за войны. Вы их в Одессу перевели, да?

— Они здесь готовы к работе, но у нас заблокирован выход к морю. К сожалению, наши специалисты переезжают в работающие порты, потому что им нужно зарабатывать деньги.

До войны наш порт был вторым после Одессы и мы только одного зерна экспортировали до 40 миллионов в год. После войны можем увеличить пропускную способность втрое, как и эффективность земледелия через открытый рынок земли. И аукционы уже идут полным ходом.

Будет конкуренция, будем больше вкладываться в каждый гектар, соответственно, с каждого гектара будет больше урожая. На этом тоже возможно будет развивать регион. Соответственно у людей будут хорошие зарплаты, а у нас налоги и хорошие возможность закрывать социальные потребности и развивать качество жизни в регионе.

Порт закрыт из-за оккупированной Кинбурнской косы?

— Да, рядом с Кинбурнской косой у нас выход к Черному морю. Оккупированы буквально три маленьких населенных пункта, это 0,4% от территории Николаевской области, но несмотря на то это есть. После войны, надеюсь, за 2 дня запустим их.

Что должно быть на месте бывшего здания Николаевской ОГА, где россияне ракетой убили 37 человек?

— Они считали, они били по центру принятия решения региона, который дал им по зубам и не дал продвинуться на Одессу. Остановил и выбил. Самая северная точка, где они были остановлены — это город Вознесенск, в 70 км от Николаева в сторону Киева.

Николаевская ОГА. Фото: Новини.LIVE

Это первое место, где мы заставили россиян бежать. Было убито восемь российских генералов и в целом у них здесь были большие потери. У русских был большой план - за шесть дней дойти до Кольцевой Одессы. Это все мы у них отобрали.

Здание ОГА реконструировать нельзя. Экспертиза показывает, что есть поражение фундамента. Оно аварийное.

План такой — закончится война, мы у людей спросим, что будем здесь делать? Ведь здесь погибли люди и это вопрос еще и морали.

После деоккупации Киевщины, Сумщины и Черниговщины еще в 22-м году вы резко исчезли с информационных радаров. Почему?

— Первые восемь месяцев войны мы здесь воевали, а после деоккупации я начал заниматься восстановлением. Поэтому могу информировать только о том, что делаю, а не придумывать какие-то поводы или становиться военным экспертом. Я понимаю все, что происходит, с некоторыми вещами не соглашаются, но выполняю задачи, которые мне ставят Президент, Кабинет Министров и Генштаб.

У меня есть работа. Тогда в начале войны это была необходимость подавать людям информацию. Я чувствовал, что есть цель. Боевой дух... Это было нужно и военным, и гражданским — всем. Поэтому я это и делал, но сейчас это уже делают другие люди.

Было много слухов, что на самом деле вас попросили немножко уменьшить внимание к себе в информационном пространстве.

— Нет, это неправда, никто не просил. Потому что, во-первых, сказали бы "закрой рот", и я бы закрыл. Но этого не было, на самом деле. Я почувствовал, что нужно выключать эту балалайку и переформатироваться на следующий уровень. Тем более имеем другие задачи и другие цели.

Кстати, а сколько средств стоил проект по воде и кто его финансировал?

— Это очень хороший кейс, которым можно гордиться. У нас их много, но это один из самых ярких. Почему? Много причин. Первое, потому что было два пути через кредитование, через помощь международных партнеров и за государственный счет.

По кредитованию - это примерно 2,5-3 года, потому что есть процедуры проведения торгов, экспертизы, аукционы. Второй путь — за государственные средства Украины - был рассчитан на 8 месяцев по принципу "проектирую-строю". Президент сказал, хоть денег нет, но нужно найти, потому что люди не могут еще три года ждать воду. Это же базовая потребность.

Компания "АвтоСтрада" поставила рекорд, потому что сделала воду за четыре месяца, хотя технологически это должно было быть минимум шесть. Они работали ночью, более тысячи единиц техники, без перерывов, в три смены, и они это построили. Сейчас можно говорить, что вода чистая и по меркам киевских ДСТУ, это уже питьевая вода. Но должны дождаться соответствующих анализов из лаборатории. Думаю, еще несколько недель времени.

Кроме того компания "АвтоСтрада" снизила цену по проекту с 8 млдр до 6,4. И это уникальная история для Украины. Когда а, сказали, что сделаем быстрее - сделали. "Б" сказали, что снизили цену — снизили. Поэтому это очень показательный кейс и я горжусь, что его удалось реализовать.

Какова ситуация на Николаевщине с обстрелами?

— Периодически они нас кошмарят, чтобы мы не забывали. Но они нас кашмарили с начала войны. Первые 300 дней это были обстрелы С-300 и нам прилетало от четырех ракет до 42 за одни сутки. И никто у нас не ныл.

Мы это приняли и пережили. Сейчас у них нет смысла на нас так сильно нападать, потому что мы не являемся стратегическими с точки зрения производства. У нас нет военных производств и мы этим пользуемся.

Обстрелы Николаева. Фото: Новини.LIVE

Однако в окрестности Николаева долетают новые российские КАБы. Есть ли решение против них?

— На самом деле есть, но я не хочу говорить о нем, потому что у меня его заберут, если я реализую. Много где есть проблема с КАБами, первоочередная для Херсонщины сейчас. Но технически Николаевщине от них легче защититься хотя бы из-за расстояния. Есть решение.

Это не является сейчас гарантией, скажем так, но решение есть, и мы над этим работаем.

Какая ситуация с электричеством у вас?

— Как во всей стране. Но нам удавалось эти три года, в том числе за счет резервного оживления, солнечных и воздушных батарей, нашей генерации, держать отключения на минимуме. То есть графики, даже в самые сложные времена, были умеренные, и люди это понимали.

Надеюсь, что это удастся снова, хотя я думаю, что будет очень сложная зима. Думаю, пик будет на холодные времена — декабрь-январь.

Поэтому мы готовимся к самому тяжелому сценарию. И я первый раз за 4 года у международников горючее для физического резерва. У нас уже разработана система "Остров", по которой должны работать ключевые объекты критической инфраструктуры и связь будет. То есть такого хаоса, при котором россияне все уничтожат, не будет, но существенные неудобства для людей да.

Вероятно, такое развитие событий касается не только Николаева и области касается, а в целом всей Украины?

— В целом страны, но на Николаевщине 50% отопления в области не зависит от газа. Зависимость от газа — это город Николаев, Вознесенск и частично Южноукраинское. В 22-м мы начали переходить на альтернативное отопление. А вот Киев — сложная история, очень большой потребитель тепловой энергии и точки генерации тепла и электричества очень большие. Но у россиян еще хуже и мы исключим их тоже. У них система точно такая же, как у нас, плюс большие расстояния, соответственно и точек разливов.

Они исключат нас, мы их исключим. Думаю, можем сделать это первыми.

А на каком этапе войны мы сейчас? Или скоро уже конец?

— Мы находимся в точке принятия. Люди уже даже перестали интересоваться, а это значит, что скоро все, возможно, закончится. Что касается россиян, им очень больно в экономике. Они начинают чувствовать санкции, у них катастрофа в бизнесе, просто они об этом не говорят.

Но одно дело, когда ты построил танк за 80 миллионов долларов и продал, ты молодец. А другое, когда ты его построил и тебе его сожгли через два дня дроном за тысячу долларов. Это разные вещи.

Я не буду комментировать рынок топлива, переработки и то, что наши Вооруженные Силы уже сожгли. Отдельный привет от меня Чарли и 14-му полку СБС. И это принуждение к миру, которое сейчас наращивается со стороны Украины.