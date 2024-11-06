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Когда будут первые решения Трампа по Украине, — прогноз Чернева

6 ноября 2024 13:20
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Закончить войну через 24 часа — Чернев о заявлении Трампа
Егор Чернев. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Внутри Республиканской партии и команды Дональда Трампа есть понимание поддержки Украины. Как именно будет действовать новоизбранный президент Трамп – будет понятно уже в ближайшие недели или месяцы во время перехода власти от Администрации Джо Байдена к Трампу.

Об этом Новини.LIVE сказал депутат ВР от партии "Слуга народа" Егор Чернев.

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"Сложно сейчас прогнозировать действия Трампа из-за его противоречивых заявлений Трампа по Украине. Но из того, что я вижу, внутри Республиканской партии и команды Трампа, там есть понимание поддержки Украины. Каким образом будет действовать Трамп – посмотрим уже в ближайшие недели или месяцы", – уточнил Чернев.

Также, по его словам, именно во время переходного периода власти будет понятно, что будет делать Трамп уже с января 2025 года. И здесь может быть несколько вариантов развития событий, в том числе "давайте все заканчивать в 24 часа".

"Он может сказать, садитесь за стол переговоров. Но здесь вопрос, даже если заставить Украину, можно ли это сделать с Россией и готова ли она к переговорам? Честно говоря, я такой готовности не вижу. А это значит, что нужно будет влиять на позицию Кремля" , - уточнил депутат.

По его словам, рычаги влияния есть. Это дополнительные санкции и вооружение.

"Потому как будет вести себя Трамп - мы увидим, но это точно может быть шансом помочь Украине победить в этой войне" , - подытожил Чернев.

Напомним, по словам нардепа Алексея Гончаренко, надеяться на решительные действия по окончании войны в Украине через несколько дней после выборов в США не стоит. Но для Путина есть плохая новость по поводу последних заявлений Трампа.

А коллега Гончаренко депутат Юрий Камельчук считает, что в украинском парламенте не верят в громкие заявления Трампа остановить войну в Украине за 24 часа.

Украина Дональд Трамп выборы в США 2024 війна выборы

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