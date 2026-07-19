Клип украинского режиссера Таню Муиньо для BTS установил рекорд просмотров в Spotify: видео

Южнокорейская группа BTS. Фото: Getty Images

Инна Буряк редактор ленты новостей

Клип на песню поп-группы BTS, режиссером которого выступила украинская клипмейкер Таню Муиньо, установил рекорд по количеству просмотров на Spotify за первые сутки после премьеры. За 24 часа клип на песню NORMAL набрал 8,6 млн прослушиваний, став самым успешным K-pop-видео на платформе.

О рекорде в Instagram сообщила стриминговая платформа Spotify, передает Новини.LIVE.

Рекорд просмотров клипа

Премьера клипа состоялась 18 июля эксклюзивно для Spotify. Видеоработа стала вторым совместным проектом украинской режиссерки Таню Муиньо с популярной K-pop-группой BTS. Уже в первый день после выхода песня возглавила рейтинг дебютов Spotify среди K-pop-релизов.

Ранее Таню Муиньо также работала с участниками BTS над сольными проектами.

Украинская режиссерка известна совместными работами с мировыми исполнителями, среди которых Harry Styles, Dua Lipa, The Weeknd, Cardi B, Post Malone, Rosalía и Lizzo.

Кроме того, именно Таню Муиньо создала номер для Alyona Alyona и Jerry Heil на "Евровидении-2024" в Швеции.

О режиссере

Таню Муиньо — украинская режиссер, клипмейкер и дизайнер. Она родилась в Одессе, а ее работы неоднократно получали международные награды. Муиньо — одна из самых известных украинских режиссеров в мировой музыкальной индустрии и регулярно сотрудничает с ведущими артистами США, Великобритании и Южной Кореи.

Таню Муиньо. Фото: Таню Муиньо / Instagram

О популярности BTS

BTS — южнокорейская группа, дебютировавшая в 2013 году и собравшая множество поклонников по всему миру, которые называют себя ARMY.

В 2020 году коллектив стал первой K-pop-группой, возглавившей чарт Billboard Hot 100 благодаря англоязычному синглу "Dynamite". BTS неоднократно устанавливали рекорды по стримингу, продажам альбомов и просмотрам на YouTube.

В 2022 году участники объявили о временном перерыве в групповой деятельности, чтобы пройти обязательную военную службу в Южной Корее и реализовать сольные проекты. В 2025 году все семеро участников завершили службу и начали возвращаться к совместному творчеству.

Как сообщали Новини.LIVE, Таню Муиньо сняла клип для американской певицы Леди Гаги на песню "Disease". Также украинка выступила режиссером клипа для британской поп-звезды Дуа Липы — "Illusion".

В соавторстве с Елизаветой Риндой