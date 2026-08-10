Клименко: Израиль не ответил по поводу экстрадиции Миндича

Александр Клименко. Фото: УП

Литвин Виктория редактор ленты новостей

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко заявил, что Украина до сих пор не получила ответа от Израиля. Речь идет о запросах по экстрадиции бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана по делу "Мидас".

Об этом Клименко сообщил во время брифинга, посвященного результатам работы НАБУ и САП за первое полугодие 2026 года, передает Новини.LIVE.

Клименко заявил об отсутствии ответа со стороны Израиля

По словам руководителя САП, соответствующие запросы израильской стороне уже направлены, однако официальной реакции Киев пока не получил.

"Ну, ответа пока никакого не поступало. То есть соответствующие запросы были направлены, но мы ждем реакции той стороны", — сказал Клименко.

Запрос об экстрадиции Миндича и Цукермана в Украину Офис генерального прокурора направил в Министерство юстиции Израиля 31 марта 2026 года. По состоянию на 10 августа украинская сторона ответа на него не получила.

Как сообщали Новини.LIVE, глава САП Александр Клименко заявил о росте масштабов топовой коррупции в Украине. По его словам, одним из ключевых факторов, затрудняющих борьбу с коррупцией на высшем уровне, является отсутствие политической воли.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу воспользовался правом вето, чтобы заблокировать передачу Украине американских систем ПВО "Железный купол". Речь идет о комплексах, которые могли бы усилить защиту украинского неба от российских атак.