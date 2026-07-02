Кислица: Украина ежедневно ведет переговоры о лицензиях на Patriot

Сергей Кислица. Фото: УНИАН

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Кислица сообщил, что Украина ежедневно ведет переговоры о получении лицензий на производство систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом Сергей Кислица сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Лицензии на производство систем ПВО Patriot

"Вопрос получения лицензии — это повседневный вопрос", — отметил Кислица.

Он отметил, что этот вопрос обязательно будет поднят на предстоящем саммите НАТО.

В то же время страна вынуждена бороться с одной проблемой — проникновением западных компонентов в российские ракеты.

"Дело в том, что западные запчасти и комплектующие присутствуют во многих видах российского вооружения. Во многом это происходит из-за того, что система контроля за экспортом предметов или компонентов двойного назначения несовершенна", — отметил Кислица.

По его словам, учитывая, насколько сложна сегодня бытовая техника, наложить ограничения на экспорт стиральных машин не так просто.

"Поэтому этот вопрос, над которым мы работаем, решить очень сложно", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский 2 июля на месте российского обстрела Дарницкого района Киева заявил о необходимости ракет для защиты Украины.

Глава государства подчеркнул, что своевременная военная помощь партнеров могла бы спасти жизни людей. Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит отвечать на российские удары.