Ким на примере Николаевской области рассказал о цифровизации государственных услуг

Виталий Ким. Фото: Виталий Ким/Facebook

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В последние годы Украина демонстрирует значительный прогресс в цифровизации государственных услуг, за 5 лет достигнув того, на что у других стран ушли десятилетия. В частности, в Николаевской области создали собственного помощника на основе ИИ.

Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Новини.LIVE.

Виталий Ким об ИИ-ассистенте "Хвилька"

Виталий Ким подчеркнул, что Николаевская область стала первым регионом страны, создавшим собственного помощника на основе искусственного интеллекта.

По его словам, развитие цифровых сервисов является одним из важных направлений работы государства. Глава Николаевской ОВА отметил, что Украина за последние годы добилась значительного прорыва в этой сфере.

"У нас есть основания гордиться своими достижениями в области цифровизации государственных услуг. За последние пять лет Украина совершила беспрецедентный прорыв в сфере цифровых государственных сервисов, поднявшись с 95-го на третье место в мире по уровню развития цифровых государственных услуг", — сказал Ким.

Он подчеркнул, что такой результат стал возможен благодаря совместной работе государства, бизнеса и украинских ИТ-специалистов.

"Это результат системной работы государства, бизнеса и украинских ИТ-специалистов. За 5 лет мы сделали то, на что другим странам потребовались десятилетия. Поэтому в вопросах цифровых решений мы не догоняем мир — мы уже в тройке лидеров", — отметил глава области.

В то же время Ким подчеркнул, что главным показателем эффективности цифровых решений должна быть их польза для людей.

"Но самое главное — как это работает для людей. Лучшая государственная услуга — та, для получения которой человеку не нужно никуда идти", — добавил Виталий Ким.

В качестве примера он привел созданного в Николаевской области первого ИИ-ассистента по предоставлению госуслуг "Хвилька". Благодаря ему жители могут за несколько минут найти информацию о государственных и социальных услугах, помощи военным, ветеранам и ВПЛ, ближайшем ЦНАП, убежищах или возможностях трудоустройства.

"Мы видим, что "Хвилька" очень хорошо зарекомендовала себя у нас, и готовы делиться опытом с другими регионами. Запустить "Хвильку" по всей стране, если говорить символически. Небольшой сервис, который способен — я в это верю — приносить большие изменения… Лучший результат — когда человек говорит: "Мне стало проще жить". Именно это и является нашим главным критерием успеха", — отметил Виталий Ким.

Новини.LIVE сообщали, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские войска меняют подходы к проведению воздушных атак, пытаясь нанести максимальный ущерб гражданским объектам. Под обстрелы все чаще попадают предприятия, медицинские учреждения и автомобили экстренных служб.

Новини.LIVE также писали, что Президент Украины подписал указ о создании Южноукраинской городской военной администрации. Как пояснил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, решение было принято из-за стратегического значения Южноукраинской атомной электростанции и необходимости усилить защиту и безопасность региона.