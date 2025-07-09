На Закарпатье крестный погибшего бойца присвоил выплаты и получил наказание суда

Крестный отец погибшего бойца присвоил выплату — решение суда
Мукачевский горрайонный суд признал виновным мужчину, который присвоил средства государственной помощи семье погибшего защитника Украины. Интересно, что обвиняемым оказался крестный отец погибшего бойца.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
Детали дела
Суд выяснил, что мужчина помогал матери погибшего украинского героя получить и оформить все необходимые документы для получения денежной помощи от государства после смерти сына.
Судом установлено, что с декабря 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый незаконно перечислил со счета матери военнослужащего на свой собственный счет сумму 6,3 млн грн.
Мужчина использовал эти средства для собственных нужд: совершал покупки в магазинах и торговых центрах, снимал наличные из банкоматов, получал наличные через кассу банка и переводил деньги другим лицам.
Решение суда
Преступник признал свою вину полностью. Сейчас он находится под стражей в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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