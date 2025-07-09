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Крестный отец погибшего бойца присвоил выплату — решение суда

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 03:32
На Закарпатье крестный погибшего бойца присвоил выплаты и получил наказание суда
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Мукачевский горрайонный суд признал виновным мужчину, который присвоил средства государственной помощи семье погибшего защитника Украины. Интересно, что обвиняемым оказался крестный отец погибшего бойца.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд выяснил, что мужчина помогал матери погибшего украинского героя получить и оформить все необходимые документы для получения денежной помощи от государства после смерти сына.

Судом установлено, что с декабря 2022 года по февраль 2023 года обвиняемый незаконно перечислил со счета матери военнослужащего на свой собственный счет сумму 6,3 млн грн.

Мужчина использовал эти средства для собственных нужд: совершал покупки в магазинах и торговых центрах, снимал наличные из банкоматов, получал наличные через кассу банка и переводил деньги другим лицам.

Решение суда

Преступник признал свою вину полностью. Сейчас он находится под стражей в Закарпатском учреждении исполнения наказаний №9. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Луцке суд признал адвоката виновной в злоупотреблении влиянием на должностных лиц ТЦК. За коррупционные договоренности она получила наказание.

А в Запорожье привлекли к уголовной ответственности женщину, которая сдавала позиции ВСУ России и оправдывала полномасштабное вторжение.

суд выплаты ВСУ Закарпатье судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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