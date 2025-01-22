Камышин объяснил почему для ЕС и НАТО является ценным вступление Украины

Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Фото: УНИАН

Экс-министр по вопросам стратегической промышленности Украины Александр Камышин высказался о будущем членстве Украины в ЕС и НАТО. Он отметил, что в случае вступления, страна присоединится к альянсам с весомыми активами. В своем заявлении он отметил, что подход к этому вопросу изменился: если раньше Украина лишь просила о членстве, то сейчас предлагает союзникам пакет преимуществ.

Об этом Александр Камышин сказал на пресс-конференции "Украинского дома" в Давосе, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Камышин акцентировал внимание на ключевых достижениях Украины: "У нас самая сильная армия на континенте, боеспособная, самая мощная промышленность, способная индустрия, которая когда-то понадобится вам в ЕС и НАТО", — высказался он.

Экс-министр также отметил, что Украина меняет подход к ведению боевых действий, став примером для мирового сообщества: "Флота нет, но есть москитный флот морских дронов. Это то, что понадобится всему миру. Вы видели что мы сделали с дронами. Есть минометы и минометный дрон. Есть артиллерия и артиллерийский беспилотник".

Камышин также поделился собственным опытом войны, подчеркнув важность готовности к любым вызовам. Он призвал партнеров продумать планы на случай опасности и не повторять ошибок прошлого.

"Я уже раз позволил себе быть не готовым к войне. Я не хочу быть неготовым ни одного дня больше. И никому этого не желаю. Подумайте, как вывезти свою семью из города, лучше не оказываться в таком положении", — посоветовал Камышин.

Напомним, также Александр Камышин сказал о том, как сейчас развивается украинская оборонная промышленность, а также о том, как стоит Украине воевать дальше.