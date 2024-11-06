Выборы в США — Харрис не будет обращаться к избирателям в ночь выборов

Выборы в США. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис не будет обращаться к избирателям и СМИ в ночь выборов. Скорее всего, ее выступление состоится утром по американскому времени.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE из штаба кандидата в США.

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Корреспондент рассказала, что штаб Харрис уже закрыли, а людей попросили покинуть территорию. Однако американцы ожидали, что у Харис будет финальное слово и она выйдет с речью. Но сопредседатель ее кампании Седрик Ричмонд сообщил, что выступления Харрис в ночь выборов не будет, это произойдет уже утром по американскому времени.

В то же время он сказал, что не все голоса еще сосчитаны.

"Нам еще нужно сосчитать голоса. У нас еще есть государства, которые еще не призваны. Мы будем продолжать всю ночь бороться за то, чтобы каждый голос был подсчитан, чтобы каждый голос засчитался", — сказал он американцам в Университете Говарда.

Напомним, недавно издание The Hill сообщило, что Дональд Трамп выиграл выборы президента США, поскольку набрал 270 голосов избирателей. Официального оглашения результатов еще не было, но это предварительные подсчеты СМИ.

Кроме того, Трамп вышел к своим поклонникам в Палм-Бич с речью, где объявил о своей победе на выборах.