Игорь Терехов, городской голова Харькова. Фото: Новини.LIVE

Как Харьков, который всего в 30 километрах от войны, готовится к следующей зиме и продолжит ли город бесплатный проезд для горожан — в интервью Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

Украина пережила самую сложную зиму, многие города были на грани коллапса. Как Харьков справился с этим вызовом и как готовится к следующей зиме?

— Действительно мы пережили очень тяжелую зиму и очень тяжелый отопительный сезон. Это был вызов и победа, потому что мы выдержали все нагрузки. Враг бил по критической инфраструктуре, по генерации и вообще делал все возможное, чтобы город замерз, чтобы у харьковчан не было воды, света и тепла. Но мы выдержали, и это победа.

Действительно, мы уже начали готовиться к следующему отопительному сезону, потому что это будет очень большой вызов и для Харькова, и для всей страны.

Очевидно, что следующая зима, если она будет проходить во время войны, будет еще сложнее. Враг выбил немалое количество инфраструктуры и будет бить еще сильнее, потому что наращивает ударные возможности.

— У нас есть определенный план действий и мы прекрасно понимаем, как будем проходить следующую зиму. Работы уже началась и будут продолжаться до начала отопительного сезона. Подробности раскрывать не буду по понятным причинам. Главное — это энергетический остров, децентрализация отопления и водоснабжения.

И я очень благодарен всем нашим работникам, энергетикам, тепловикам, водяникам и вообще всем, кто сегодня работает в коммунальном хозяйстве Харькова и в Украине, потому что это героизм. Эти люди делают невероятные вещи, рискуя своей жизнью.

Как вы вообще удержали ситуацию в Харькове, городе, что в 30 км от войны? Потому что например, Киев был на грани коллапса.

— Только по одной тепловой генерации враг прицельно ударил более 50 раз только за одну зиму. Было попадание по ТЭЦ-5, из-за чего она остановилась и мы были вынуждены слить систему отопления для 853 жилых домов, потому что на дворе было минус 25 мороза.

Мы вместе были в каждом подвальном помещении, это был очень сложный процесс, но я благодарен всем нашим харьковчанам, которые прошли этот отопительный сезон и никуда не уехали.

Городской голова Игорь Терехов на месте удара вражеских дронов. Фото: ФБ/Игорь Терехов

Что дальше? Будем развивать систему дифференцированной системы генерации и дифференцированного энергоснабжения. Очень важно все успеть сделать, чтобы наш враг не смог поразить наши энергетические объекты.

Нужно сконцентрировать усилия местной и государственной власти, а также всех чиновников. Это делается, прорабатывается, есть определенный план действий, утвержденный Президентом, и мы движемся.

А как в нынешних условиях можно децентрализовать энергетику?

— Это сложно и дорого, и сделать за один сезон невозможно. На это нужны года. Например, город Харьков на децентрализацию теплоснабжения и энергетики за годы войны мы потратили 19 миллиардов. Это было за счет нашего городского бюджета и договоренностей с нашими международными партнерами. Большие средства, практический годовой бюджет города.

Нужно еще больше, потому что мы не останавливаемся.

В мае 2022 года в Харькове был введен бесплатный проезд. Не собираетесь его отменять?

— Я много раз говорил, что военный город отличается от других городов. На сегодня в Харькове невозможно вводить платный проезд, потому что например, метрополитен работает как укрытие. В Харькове постоянная воздушная тревога. Как брать с людей деньги за то, что они, спасая свою жизнь, спускаются в метрополитен? Как смотреть в глаза людям, а это о человечности и о нашей несокрушимости, которым нужно доезжать до работы во время воздушной тревоги?

И вообще на сегодня у нас такие обстоятельства, что нам нужно делать все для людей, чтобы они оставались в городе. Потому что жизнь в прифронтовом городе и в тыловом — это разные жизни. К тому же сэкономленными на проезде средствами можно оплачивать коммунальные услуги или лекарства купить.

А переселенцы, которых у нас 214 тысяч, за какие средства они будут жить дальше? Поэтому да, коммунальный транспорт в Харькове бесплатный и это выбор наших харьковчан. Проезд содержит наш бюджет и это средства наших горожан.

Сейчас в Харькове проживает 214 тысяч вынужденных переселенцев. Есть ли пределы у города их принимать?

— Недавно был во Львове, где живут 95 тысяч вынужденных переселенцев, преимущественно из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. То есть из зоны активных боевых действий. Поэтому ВПЛ — это определенный прирост для каждого города и это вполне понимало.

Почему люди едут в Харьков? У нас опрятный город, хорошее отношение, бесплатный проезд, пункты бесплатной выдачи еды. Мы также открыли отдельный ЦНАП для вынужденных переселенцев. И поскольку до войны Харьков был студенческой столицей, у нас сохранились общежития, где мы и размещаем вынужденных переселенцев.

Как будет после войны, это вопрос, который нужно будет решать на государственном уровне. Должна быть разработана Государственная программа по вынужденным переселенцам, которых нужно интегрировать в общество. Должен быть определенный социальный пакет, льготы на коммунальные услуги.

Коммунальные службы Харькова во время уборки. Фото: ФБ/Игорь Терехов

Вот например, как мы сейчас удерживаем харьковчан, чтобы они не выезжали из города? Это строительство подземных школ, уже начали строительство детского сада под землей. Да, я очень не хочу строить под землей, очень не хочу, но это вынужденные меры, потому что дети должны социализироваться. Кстати, у нас уже 21 подземная школа, скоро будем запускать еще две. И будет уже 23.

Когда появятся подземные садики?

— К сожалению, в ближайшее время это невозможно сделать. Будет финансирование из городского бюджета 50-50 вместе с государственным. Там совсем другие нормативные технологии и сложнее строительство, чем со школами. Но мы уже начали и уже строим.

Возвращаются ли харьковчане сейчас в город?

— Благодарен каждому харьковчанину, кто, несмотря на все вызовы, сегодня работает в Харькове. Потеплело и очень много людей возвращаются домой.

Как компенсировать рабочую силу в городе? Потому что одна из идей, например, которая обсуждается в государстве, это привлекать трудовых мигрантов. Что вы об этом думаете?

— Нужна взвешенная государственная политика, чтобы через 3-4 года не столкнуться с такими проблемами, которые невозможно будет решить.

Относительно специалистов, которых нет в Украине, то на определенный период времени, небольшой, можно привлекать от других стран. Идея рабочая.

А вот относительно массовой миграции или массового завоза людей из других стран, я считаю, что это нецелесообразно. Нам в первую очередь нужно обеспечить работу наших украинцев и сделать так, чтобы наши украинцы зарабатывали здесь деньги и кормили свои семьи. Сначала мы сами, а потом все остальные. А вот завозить людей, чтобы потом не знать, что делать - это уже не по-государственному.

Работает ли в регионах децентрализация или эта реформа поломалась из-за войны?

— Все работает, ничего не поломалось. Да, во время войны есть определенные ограничения, но они касаются военных администраций. Однако после окончания войны страна должна вернуться обратно к демократическому процессу и органам местного самоуправления.

Но я категорически против, когда государство передает свои функции местному самоуправлению, но без финансового плеча. Такие случаи есть, это обидно и такого не может быть. На каждое полномочие нужно финансирование.

Я бы хотел, чтобы все прифронтовые города и громады и вообще наши военные города имели поддержку правительства, государства и международных партнеров.