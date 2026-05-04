Как живет Харьков во время войны, — интервью Терехова
Как Харьков, который всего в 30 километрах от войны, готовится к следующей зиме и продолжит ли город бесплатный проезд для горожан — в интервью Новини.LIVE рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
Украина пережила самую сложную зиму, многие города были на грани коллапса. Как Харьков справился с этим вызовом и как готовится к следующей зиме?
— Действительно мы пережили очень тяжелую зиму и очень тяжелый отопительный сезон. Это был вызов и победа, потому что мы выдержали все нагрузки. Враг бил по критической инфраструктуре, по генерации и вообще делал все возможное, чтобы город замерз, чтобы у харьковчан не было воды, света и тепла. Но мы выдержали, и это победа.
Действительно, мы уже начали готовиться к следующему отопительному сезону, потому что это будет очень большой вызов и для Харькова, и для всей страны.
Очевидно, что следующая зима, если она будет проходить во время войны, будет еще сложнее. Враг выбил немалое количество инфраструктуры и будет бить еще сильнее, потому что наращивает ударные возможности.
— У нас есть определенный план действий и мы прекрасно понимаем, как будем проходить следующую зиму. Работы уже началась и будут продолжаться до начала отопительного сезона. Подробности раскрывать не буду по понятным причинам. Главное — это энергетический остров, децентрализация отопления и водоснабжения.
И я очень благодарен всем нашим работникам, энергетикам, тепловикам, водяникам и вообще всем, кто сегодня работает в коммунальном хозяйстве Харькова и в Украине, потому что это героизм. Эти люди делают невероятные вещи, рискуя своей жизнью.
Как вы вообще удержали ситуацию в Харькове, городе, что в 30 км от войны? Потому что например, Киев был на грани коллапса.
— Только по одной тепловой генерации враг прицельно ударил более 50 раз только за одну зиму. Было попадание по ТЭЦ-5, из-за чего она остановилась и мы были вынуждены слить систему отопления для 853 жилых домов, потому что на дворе было минус 25 мороза.
Мы вместе были в каждом подвальном помещении, это был очень сложный процесс, но я благодарен всем нашим харьковчанам, которые прошли этот отопительный сезон и никуда не уехали.
Что дальше? Будем развивать систему дифференцированной системы генерации и дифференцированного энергоснабжения. Очень важно все успеть сделать, чтобы наш враг не смог поразить наши энергетические объекты.
Нужно сконцентрировать усилия местной и государственной власти, а также всех чиновников. Это делается, прорабатывается, есть определенный план действий, утвержденный Президентом, и мы движемся.
А как в нынешних условиях можно децентрализовать энергетику?
— Это сложно и дорого, и сделать за один сезон невозможно. На это нужны года. Например, город Харьков на децентрализацию теплоснабжения и энергетики за годы войны мы потратили 19 миллиардов. Это было за счет нашего городского бюджета и договоренностей с нашими международными партнерами. Большие средства, практический годовой бюджет города.
Нужно еще больше, потому что мы не останавливаемся.
В мае 2022 года в Харькове был введен бесплатный проезд. Не собираетесь его отменять?
— Я много раз говорил, что военный город отличается от других городов. На сегодня в Харькове невозможно вводить платный проезд, потому что например, метрополитен работает как укрытие. В Харькове постоянная воздушная тревога. Как брать с людей деньги за то, что они, спасая свою жизнь, спускаются в метрополитен? Как смотреть в глаза людям, а это о человечности и о нашей несокрушимости, которым нужно доезжать до работы во время воздушной тревоги?
И вообще на сегодня у нас такие обстоятельства, что нам нужно делать все для людей, чтобы они оставались в городе. Потому что жизнь в прифронтовом городе и в тыловом — это разные жизни. К тому же сэкономленными на проезде средствами можно оплачивать коммунальные услуги или лекарства купить.
А переселенцы, которых у нас 214 тысяч, за какие средства они будут жить дальше? Поэтому да, коммунальный транспорт в Харькове бесплатный и это выбор наших харьковчан. Проезд содержит наш бюджет и это средства наших горожан.
Сейчас в Харькове проживает 214 тысяч вынужденных переселенцев. Есть ли пределы у города их принимать?
— Недавно был во Львове, где живут 95 тысяч вынужденных переселенцев, преимущественно из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. То есть из зоны активных боевых действий. Поэтому ВПЛ — это определенный прирост для каждого города и это вполне понимало.
Почему люди едут в Харьков? У нас опрятный город, хорошее отношение, бесплатный проезд, пункты бесплатной выдачи еды. Мы также открыли отдельный ЦНАП для вынужденных переселенцев. И поскольку до войны Харьков был студенческой столицей, у нас сохранились общежития, где мы и размещаем вынужденных переселенцев.
Как будет после войны, это вопрос, который нужно будет решать на государственном уровне. Должна быть разработана Государственная программа по вынужденным переселенцам, которых нужно интегрировать в общество. Должен быть определенный социальный пакет, льготы на коммунальные услуги.
Вот например, как мы сейчас удерживаем харьковчан, чтобы они не выезжали из города? Это строительство подземных школ, уже начали строительство детского сада под землей. Да, я очень не хочу строить под землей, очень не хочу, но это вынужденные меры, потому что дети должны социализироваться. Кстати, у нас уже 21 подземная школа, скоро будем запускать еще две. И будет уже 23.
Когда появятся подземные садики?
— К сожалению, в ближайшее время это невозможно сделать. Будет финансирование из городского бюджета 50-50 вместе с государственным. Там совсем другие нормативные технологии и сложнее строительство, чем со школами. Но мы уже начали и уже строим.
Возвращаются ли харьковчане сейчас в город?
— Благодарен каждому харьковчанину, кто, несмотря на все вызовы, сегодня работает в Харькове. Потеплело и очень много людей возвращаются домой.
Как компенсировать рабочую силу в городе? Потому что одна из идей, например, которая обсуждается в государстве, это привлекать трудовых мигрантов. Что вы об этом думаете?
— Нужна взвешенная государственная политика, чтобы через 3-4 года не столкнуться с такими проблемами, которые невозможно будет решить.
Относительно специалистов, которых нет в Украине, то на определенный период времени, небольшой, можно привлекать от других стран. Идея рабочая.
А вот относительно массовой миграции или массового завоза людей из других стран, я считаю, что это нецелесообразно. Нам в первую очередь нужно обеспечить работу наших украинцев и сделать так, чтобы наши украинцы зарабатывали здесь деньги и кормили свои семьи. Сначала мы сами, а потом все остальные. А вот завозить людей, чтобы потом не знать, что делать - это уже не по-государственному.
Работает ли в регионах децентрализация или эта реформа поломалась из-за войны?
— Все работает, ничего не поломалось. Да, во время войны есть определенные ограничения, но они касаются военных администраций. Однако после окончания войны страна должна вернуться обратно к демократическому процессу и органам местного самоуправления.
Но я категорически против, когда государство передает свои функции местному самоуправлению, но без финансового плеча. Такие случаи есть, это обидно и такого не может быть. На каждое полномочие нужно финансирование.
Я бы хотел, чтобы все прифронтовые города и громады и вообще наши военные города имели поддержку правительства, государства и международных партнеров.