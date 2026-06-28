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Главная Новости дня Кабмин ожидает завершения войны в 2027 году: прогноз эксперта

Кабмин ожидает завершения войны в 2027 году: прогноз эксперта

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 22:32
Правительство ожидает завершения войны в 2027 году
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины заложил в новую бюджетную декларацию довольно оптимистичные сроки завершения полномасштабной войны, ожидая окончания боевых действий уже в 2027 году. При этом документ предусматривает серьезные финансовые и экономические изменения, которые должны начаться уже со следующего года. Однако даже после прекращения активных боевых действий страна будет продолжать получать серьезную поддержку от международных союзников.

Об этом заявил в интервью для Новини.LIVE исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Украина в роли оборонительного щита Европы

Западные европейские партнеры в любом случае будут пытаться использовать Украину в качестве надежного военного щита для обеспечения своей безопасности, считает эксперт.

"А Украина ведь не будет делать это бесплатно. Поэтому у меня есть вполне обоснованные ожидания, что даже когда активная фаза боевых действий прекратится, у нас по-прежнему будут достаточно развернутые программы сотрудничества в военно-технических отраслях с нашими партнерами", — подчеркнул Олег Пендзин.

Сотрудничество с ЕС после окончания войны

Эксперт добавил, что Украина и европейские государства сохранят очень масштабные совместные проекты в военной и технологической сферах на долгосрочную перспективу.

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Он объяснил это тем, что даже после прекращения войны РФ не исчезнет с карты мира и останется угрозой для Украины и Европы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает постоянные обстрелы украинских городов. В частности, 28 июня российские войска нанесли авиаудары по жилым кварталам Запорожья, в результате чего погибли два человека, а еще 17 граждан получили ранения различной степени тяжести.

Также россияне обстреляли несколько автозаправочных станций в Харькове и Днепропетровской области. В местах ударов возникли масштабные пожары, пострадали трое человек.

экономический рост война в Украине Олег Пендзин
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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