Израиль вводит электронные разрешения для туристов с 1 января 2025 года

Заявка на ETA-IL. Фото: tourlib.net

С начала 2025 года туристам, планирующим посетить Израиль, необходимо будет оформлять электронное разрешение на въезд ЕTA-IL. Это платное изменение распространяется на большинство путешественников и станет обязательным.

Об этом в понедельник, 30 декабря, сообщает The Jerusalem Post.

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Что такое ETA-IL

ETA-IL — это электронное разрешение на въезд, которое стоит 25 шекелей (примерно 7 долларов США).

Документ позволяет оставаться в Израиле до 90 дней.

Как подать заявку

Заявка подается в онлайн-режиме отдельно для каждого путешественника.

Личные данные: полное имя, дата рождения, гражданство.

Информация о путешествии: причина визита, даты пребывания.

Паспортные данные: загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев.

Фотографию: четкое фото, загруженное при подаче заявки.

Кого это касается

Туристов из большинства стран мира.

Людей с двойным гражданством, одним из которых является израильское, могут подорожать по своим загранпаспортам без ETA-IL до 31 декабря 2025 г. После этого разрешение станет обязательным.

Заявку рекомендуется подавать за несколько недель до планируемого визита. ETA-IL не гарантирует автоматического въезда в Израиль — решение принимается пограничной службой.

Напомним, Европейский Союз продлил Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Однако теперь документ предусматривает ряд новых обязательств для перевозчиков.

Также мы писали, что взаимоотношения между Украиной и Польшей за последние полгода по сути сошли на нет. В геополитической плоскости они продолжают поддерживать нас, однако камнем преткновения стало зерно и украинские перевозчики. границ пока нет, но надолго ли это.