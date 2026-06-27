Южная Корея подняла истребители из-за самолетов РФ и Китая в небе

Корейский истребитель. Фото иллюстративное: KAI

Александр Шорохов Редактор

Группа из почти десяти российских и китайских военных самолетов прорвалась в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи во время проведения совместных воздушных маневров. Самолеты кружили над восточными и южными морскими водами страны, вынудив местное командование действовать в соответствии с протоколом чрезвычайной ситуации. Однако нарушения суверенных воздушных границ государства зафиксировано не было, и впоследствии самолеты покинули спецзону.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Yonhap.

Корея подняла истребители

Южнокорейские военные заметили приближение чужой авиации до того, как она смогла пересечь условную линию контроля.

"В ответ вооруженные силы Южной Кореи подняли в воздух истребители ВВС для реагирования на возможные непредвиденные ситуации", — заявили в Объединенном комитете начальников штабов в Сеуле.

Хотя эта зона идентификации ПВО не считается официальным суверенным воздушным пространством страны, но согласно международным правилам иностранные военные самолеты должны заранее предупреждать о своих полетах в этой зоне, чтобы избежать случайных воздушных столкновений или катастроф.

Совместные провокации Москвы и Пекина

Российские и китайские пилоты в последнее время регулярно совершают подобные полеты у границ азиатских стран, демонстрируя силу.

Военные аналитики считают такие совместные полеты элементом давления на союзников США в регионе, поэтому Сеул держит свои системы противовоздушной обороны в состоянии полной боевой готовности из-за непредсказуемости действий соседей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Китай начал специальную морскую операцию у берегов Тайваня. К спецоперации Китай привлек морские гражданские и правоохранительные ведомства провинции Фуцзянь. Инцидент возник из-за экономической зоны и континентального шельфа в этом районе.

Также мы сообщали, что Агентство по розыску и управлению активами впервые в истории приняло в управление арестованные виртуальные активы международных хакеров. На специальный счет поступило более 8,3 млн USDT, конфискованных в ходе совместной международной кибероперации.