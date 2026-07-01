Юбилей принцессы Дианы: самые интересные факты из жизни народной любимицы

Принцесса Диана. Фото: Getty Images

Карина Приходько Редактор

Принцесса Уэльская Диана 1 июля могла бы отмечать свой 65-й день рождения. Однако ее жизнь трагически оборвалась в результате автокатастрофы. Даже спустя много лет после ее смерти интерес к жизни принцессы не угасает, а ее деятельность и сегодня вдохновляет миллионы людей.

Новини.LIVE рассказывает о самых интересных фактах из жизни принцессы Дианы по случаю ее дня рождения.

Что известно о принцессе Диане

Будущая принцесса родилась в поместье Парк-Хаус в Сандрингем в семье графа Джона Спенсера и Фрэнсис Рут Рош. Там она провела свое детство и получила начальное домашнее образование.

Диана на фоне семейного поместья Park House в Сандрингем. Фото: Diana, Princess of Wales 1961-1997/Facebook

Когда девочке было восемь лет, ее родители развелись, и она вместе с двумя сестрами и братом осталась жить с отцом. Вскоре отец женился во второй раз на Рейн Маккоркодейл, но отношения с мачехой у Дианы не сложились.

В 1981 году она вышла замуж за тогдашнего наследника британского престола Чарльза III. Свадьба стала одним из самых масштабных телевизионных событий своего времени, за которой наблюдали сотни миллионов людей в разных странах мира.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза. Фото: Vogue

В браке родились два сына — Уильям, принц Уэльский, и Гарри, герцог Сассекский.

Принцесса Диана с сыновьями. Фото: Diana, Princess of Wales/Facebook

Несмотря на внешнюю сказочность королевской жизни, отношения супругов были непростыми. Принцесса знала о романе своего жениха с Камиллой Паркер-Боулз. Уже в 1996 году брак официально завершился разводом. Ранее на этом настаивала и сама королева Елизавета II — после скандального интервью невестки в программе BBC "Панорама".

Известно, что тогда принцесса раскрыла журналистам ряд неприятных фактов о королевской семье, чего раньше не позволял себе никто из Виндзоров. Там она также призналась в своих изменах.

Особую популярность Диане принесла ее активная благотворительная деятельность. Она поддерживала людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, помогала бездомным, детям с тяжелыми заболеваниями и выступала за запрет противопехотных мин. В то время ее открытость и готовность лично общаться с людьми, которых общество часто избегало, стали примером для многих.

Принцесса Диана. Фото: Getty Images

Именно за искренность, простоту и желание помогать принцессу стали называть "народной принцессой". Она неоднократно нарушала традиционные королевские протоколы, чтобы быть ближе к людям, а еЕ гуманитарные миссии получали широкий международный резонанс.

Сенсационное "черное платье" принцессы Дианы

"Платье мести" — это одно из самых известных платьев в истории моды и, без преувеличения, самый знаковый образ принцессы.

Муж Дианы, Чарльз III, 29 июня 1994 года дал телевизионное интервью, в котором впервые публично признал, что изменял жене после того, как их брак фактически распался. Это стало громким событием в Великобритании.

Принцесса Диана в "платье мести". Фото: ТСН

В тот же вечер Диана посетила благотворительный прием в лондонской галерее Serpentine Gallery. Вместо сдержанного платья, которое планировала надеть изначально, она неожиданно выбрала смелое черное коктейльное платье с открытыми плечами. В результате на следующий день мировые СМИ обсуждали прежде всего не признание Чарльза, а эффектный выход Дианы. Именно тогда журналисты окрестили этот образ "платьем мести".

Интересно, что платье было куплено Дианой примерно за три года до этого вечера, но всё это время оставалось в гардеробе. Принцесса считала его слишком откровенным для публичных мероприятий. Только после скандального интервью Чарльза она решила её надеть.

Смерть принцессы Дианы

Вечером 30 августа 1997 года Диана вместе со своим бойфрендом Доди Файедом находилась в Париже. Пара ужинала в отеле Ritz, после чего отправилась в апартаменты Файеда.

Около 00:20 31 августа автомобиль на большой скорости врезался в 13-ю опору туннеля Пон-де-л'Альма. Доди Файед и водитель погибли на месте. Диану, еще живую, доставили в больницу, однако, несмотря на несколько часов борьбы врачей, она скончалась от тяжелых травм грудной клетки и внутреннего кровотечения. Ей было всего 36 лет.

Фото с места аварии. Источник: rg.com

Смерть принцессы стала одним из самых трагических и резонансных событий конца XX века. Ее гибель потрясла миллионы людей во всем мире и навсегда изменила отношение к папарацци, безопасности публичных лиц и самой британской монархии.

Британское следствие в 2008 году вынесло вердикт о "незаконном лишении жизни" из-за грубой халатности водителя и папарацци, преследовавших автомобиль. В то же время доказательств сговора или умышленного убийства найдено не было.

Как писали Новини.LIVE, в прошлом году в день рождения принцессы Дианы ее брат показал ранее не публиковавшееся фото. Он почтил память покойной сестры.

В то же время принц Уильям показал ранее не публиковавшиеся фотографии с Дианой. На архивных снимках члены королевской семьи общались с постояльцами одного из приютов и его сотрудниками.