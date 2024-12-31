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Италия выделит пакет помощи Украине на восстановление энергетики

31 декабря 2024 13:45
Анастасия Постоенко - Редактор
Италия выделила 13 миллионов евро на восстановление энергетики Украины
Премьер-министр Италии Джорджо Мэлони. REUTERS/Remo Casilli
Анастасия Постоенко - Редактор

Италия по поручению министра иностранных дел Антонио Таяни предоставила 13 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины. Этот вклад стал одним из самых больших среди тех, что страна выделяла раньше.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Италии.

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Министерство иностранных дел Италии подчеркнуло, что это один из самых больших вкладов от государства, который поможет стабилизировать поставки электроэнергии для миллионов украинцев.

Кроме того, этот пакет помощи является частью более широкой программы поддержки Италией Украины, которая будет обсуждаться на Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в июле 2025 года в Риме.

"Обязательство Италии внести вклад в Фонд приходится на решающий момент, когда продолжаются атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Этот вклад также свидетельствует о способности Фонда быстро предоставить оборудование, в котором так нуждается страна", — сообщил МИД Италии.

Отметим, что фонд поддержки энергетики Украины был создан по совместной инициативе Минэнерго и Европейской комиссии весной 2022 года.

Напомним, недавно в США объявили о предоставлении нового пакета помощи Украине.

Также Великобритания объявила о передаче Украине пакета помощи по усилению оборонных способностей ВСУ.

Италия Украина гуманитарная помощь энергетика денежная помощь

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