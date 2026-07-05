ISW: Путин преувеличил факты относительно "захвата" Константиновки

Глава России Владимир Путин. Фото: Sputnik

Александр Шорохов Редактор

Российский диктатор Владимир Путин и высшее военное командование армии РФ значительно преувеличили правду в своих сообщениях о якобы полном захвате города Константиновка в Донецкой области. Американские аналитики из ISW отметили, что громкие заявления Кремля не соответствуют реальному положению дел на фронте. Силы обороны Украины продолжают бои за город.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на свежий аналитический отчет американского Института изучения войны (ISW).

Отсутствие доказательств оккупации

Российский диктатор Владимир Путин накануне объявил о якобы взятии города под контроль РФ. Однако международные наблюдатели не нашли никаких подтверждений этим словам в ходе детального анализа фиксации боевых действий.

"ISW обычно фиксирует видеозаписи ударов Украины по позициям россиян в районах, где враг продвинулся. Однако на этот раз аналитики не обнаружили ударов по РФ, причем ни в одном районе Константиновки", — подчеркнули в организации.

Фейковые видеоролики Минобороны РФ

Российские пропагандисты и Министерство обороны страны-агрессора в последнее время массово распространяли в сети ролики с небольшими группами оккупантов. На этих кадрах захватчики держали свои флаги в некоторых зданиях на окраинах города для искусственного подтверждения вымышленных успехов.

Однако эксперты отмечают, что подобные материалы являются манипуляцией, поскольку ролики намеренно обрываются на первых секундах и скрывают реальные российские позиции и дальнейшую смертельную судьбу этих солдат под огнем артиллерии ВСУ.

Как ранее писали Новини.LIVE, Генштаб ВСУ и Владимир Зеленский также категорически отвергли заявления врага. Президент Зеленский сообщил, что Путин решил солгать миру и предложил ему встретиться в Константиновке.

Также Новини.LIVE сообщали, что видео Минобороны РФ с флагами в Константиновке являются фейковыми и созданы с помощью инструментов искусственного интеллекта, а ВСУ ведут упорные бои за город.