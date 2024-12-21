США активно помогают бойцам ВСУ с реабилитацией и протезированием после тяжелых ранений

Бойцы ВСУ после тяжелых ранений получили помощь с реабилитацией в США. Фото: Future for Ukraine

Василий Ступар, Дмитрий Колесник и Артем Комисарчук — военнослужащие ВСУ, которые с начала полномасштабного вторжения отправились на передовую защищать Украину от врага. Все трое получили ранения во время выполнения службы. После долгого лечения и процесса реабилитации отправились в Штаты, где получили протезы.

Корреспондентка Новини.LIVE в США Ульяна Бойчук пообщалась с военными.

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Как защитники Украины получили ранения

Василий Ступар родом из Ивано-Франковской области. Когда началось полномасштабное вторжение, он был на заработках в Польше, и в феврале 2022-го собрал сумку и вернулся в Украину.

Через три дня после возвращения ушел в военкомат, где после учебы мужчину направили в 46-ю бригаду, где он был командиром миномета. Во время службы боец также ездил на обучение в Англию, где учился воевать с английской гаубицей. За время службы участвовал в боевых действиях в Херсонской области, Бахмуте, Соледаре. Во время Запорожского контрнаступления получил ранение.

"10 декабря 2023 года, выезжая на позиции, мы попали под обстрел из градов, меня ранило", — говорит Василий, и добавляет, что с восьми живыми после обстрела остались трое.

Из машины после обстрела тела вытаскивали местные. Забирали на стабпункт только тех, кто в сознании.

Герои ВСУ во время реабилитации в США в День Вооруженных Сил Украины. Фото: Future for Ukraine

У Дмитрия Колесника, военнослужащего ВСУ из Кривого Рога, ситуация почти противоположная. В группе военных, попавших под вражеский обстрел в Донецкой области, Дмитрий единственный получил тяжелое ранение. Все, кто был с Дмитрием тогда, вернулись в строй.

"Все, что я помню это удар и все. Я просыпаюсь в машине уже никого нет. Я у меня как-то так срабатывает инстинкт самосохранения, что надо вылезать из машины, потому что будут добивать. Я начал ползти, дополз до дверцы и понимаю, что я уже не вылезу сам — что-то у меня с ногами", — говорит военнослужащий.

К Дмитрию подбежал молодой человек, который стал его вытаскивать из машины. Однако через несколько секунд боец увидел, что получил тяжелое ранение таза.

"Когда он меня тянул, я посмотрел вниз на свои ноги и у меня левая нога была на правой. То есть у меня был полностью поломан таз. Потом меня прикрыли, начали прикрывать листьями, землей, потому что дроны еще летели и добивали нас. Было безумно больно, но в этот момент я очень хотел жить, и я терпел и молчал. Хотел прикинуться мертвым, чтобы россияне подумали, что я "двухсотый"", — добавляет Дмитрий.

Наши защитники на акции в поддержку пленных бойцов из "Азов". Фото: Future for Ukraine

В отличие от него и Василия, военнослужащий Вооруженных сил Украины из Тернополя Артем Комиссарчук воевал добровольцем еще с 2014 года. Тогда под Иловайском попал в плен и 10 дней находился в плену. Вернулся и прошел медицинскую комиссию, был признан непригодным для службы и демобилизован.

"За это время женился, родился прекрасный ребенок доченька. И в 22-м году я снова попросился. С началом полномасштабной войны попросился добровольцем. И снова правдами неправдами попал в армию", — говорит Артем.

Ранение получил на Харьковском направлении на Покров во время штурма минного поля, куда Артем, как командир взвода, вел свою группу. Сначала на мину попал собрат. Артем, оказывая ему помощь, сам попал в ловушку вражеской мины.

"Меня отбросило. Я, придя в себя, сам провел обследование, понял, что у меня критическое ранение. Вызвал подкрепление, вызвал целую группу и дал команду непосредственно подразделению занимать круговую оборону, потому что я понимал, что на взрывы могут среагировать россияне, которые были близко, где-то до 200 метров. Тут же нас стала обстреливать артиллерия", — вспоминает Артем.

Бойцы, рискуя своей жизнью, вынесли Артема с поля боя, эвакуировали.

Как героев ВСУ спасали в Украине

Больница Мечникова в Днепре — первое место, куда привозят военных из Донбасса и Запорожского направления после ранения. Так произошло с военнослужащими Василием Ступарем и Дмитрием Колесником. Оба после ранения открыли глаза там.

"В больнице Мечникова в Днепре первое, что я помню, — это слова врача, который вытащил из меня трубку и сказал, что если дышит сам, значит будет жить", — говорит военнослужащий Василий Ступар, получивший осколочное ранение бедра, раздробленную правую бедренную кость, дыру в теле, через которую осколки попали через брюшную полость в позвоночник и ампутацию левой руки.

"Я просыпаюсь уже в Днепре, в Мечникове и вижу, что у меня нет одной ноги", — говорит боец Дмитрий Колесник, а на второй ноге он увидел аппарат Илизарова, который там был из-за пулевого ранения. Из-за раздробленных костей нога не могла долго зажить, Дмитрий перенес более 25 операций. Врачи порекомендовали ампутировать правую ногу.

"Я согласился, потому что варианты были либо умереть, либо ампутировать ногу. Когда отрезали ногу, было очень больно. Я где-то месяца полтора, а может два я плакал очень сильно от боли. Это она жжет, она режет. Эти фантомные боли. Ничего не помогало, даже морфий", — говорит Дмитрий.

Акция в США в поддержку пленных из "Азова". Фото: Future for Ukraine

В сознание Артем пришел в Харьковском военном госпитале, до этого четыре дня был в коме. Хирурги провели около десятка сделок, гарантий на жизнь было мало. Из Харькова Артема должны были отправить во Львов, однако дорогу мужчина не выдержал бы, поэтому оказался в Сумах. Позже уже уехал на лечение во Львов, где познакомился с британским врачом, который и посоветовал ехать лечиться за границу.

"В польском Гданьске были отличные специалисты, они боролись за мою ногу, но я находился там в изоляторе полтора года в положении лежа. Они боролись. Затем они обнаружили у меня тяжелую инфекцию. Супер бактерия называется Нью-Дели. Она не поддается ни какому лечению", — говорит Артем Комиссарчук.

После консультаций с рядом врачей как в Украине, так и за рубежом нашлась альтернатива.

"Я говорю альтернатива. А врач говорит, что это ампутация: высокая и сложная, но через шесть месяцев ты встаешь на протез и идешь. Я с женой посоветовался, мы приняли решение об ампутации. Поляки восприняли это с пониманием, с уважением. Они сделали все процедуры. И отправили меня в Украину на ампутацию", — добавляет Артем Комисарчук.

Операция была сложной, жене снова сказали, что шансов на жизнь один процент.

"Понимаете, полтора года борьбы и здесь, кажется, уже должен быть финиш. А тут еще один старт. Для жены это была адская ночь. Потом, когда я пришел в себя, говорить не мог, но дал знак, что, сердечко, я жив, здоров, все хорошо", — рассказал боец.

Потом началась реабилитация — с лежащего положения — сидячее, а с колесного кресла — на костыли.

"Ну, я не знаю, как бы я это все выдержал, если бы не жена, жена и ребенок. Они меня сзади держали, как те крылья", — говорит Артем.

Как бойцы проходили реабилитацию в США

Осенью этого года Василий Ступар вместе с двумя другими военными прилетел в Вашингтон, где начал процесс протезирования.

"Тут классно. Потому что кроме того, что разработали руку, у меня были проблемы с ходьбой, потому что в позвоночнике до сих пор осколок. Еще два позвонка были полностью разбиты. Четыре месяца я лежал, не вставал. И через четыре месяца я начинал ходить. Но расходился здесь более или менее нормально", — говорит, уже заканчивая процесс протезирования в США, военнослужащий Василий Ступар.

Реабилитация героев истории США. Фото: Future for Ukraine

С фондом Future for Ukraine, который протезирует украинских военных за границей, Артем Комисарчук познакомился через Александра Чайку — другого военнослужащего, который первым с помощью этого фонда приехал на протезирование в США.

"Мы только прибыли в США, и на следующий день с меня сделали слиток. На третий день я встал на протез. Я стоял! Я просто не могу передать эти безумные эмоции. Для меня будто какое-то короткое замыкание сейчас происходит. Я стоял!", — говорит Артем и добавляет, что за жизнь нужно бороться и не опускать рук.

"Я хочу обратиться к ветеранам, к людям с проблемами, похожими, как у меня — жизнь продолжается и после ампутации или после тяжелого ранения говорят оно иногда может быть ярче. Да, война это страшная вещь, но надо так перевернуть свою судьбу, так повернуть свою жизнь, чтобы она засветилась новыми красками. Нужно этого захотеть", — призывает боец.

Празднование Дня ВСУ в США. Фото: Future for Ukraine

У Дмитрия Колесника после операции был длительный процесс реабилитации, а затем — протезирование в Вашингтоне. Дмитрий делится секретом, что Америка покорила его и надеется впоследствии вернуться.

"Смотрите в глаза, не опускайте глаза, смотрите на нас, потому что мы герои. Каждый из нас, каждый воюющий — это герой. Каждый из нас, кто получил ранение, — это тоже герой. Не опускайте глаза, смотрите и благодарите нас за службу, за то, что мы вас защищали и до сих пор защищают парни и девушки", — месседж, который Дмитрий Колесник пытается донести до общества.

Ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский посетил центр протезирования и реабилитации Superhumans во Львове. Заведение полностью адаптировано для людей с инвалидностью.

Напомним, в Украине проводится реформа медико-социальной экспертизы. Народный депутат Михаил Цымбалюк объяснил, как изменится статус справок об инвалидности, выданных ранее.