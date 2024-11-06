Джей Ди Вэнс — что известно о кандидате на должность вице-президента США

Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии сенатор Джей Ди Вэнс. Фото: АР

Еще в июле этого года сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс официально принял номинацию на должность вице-президента США на Национальном съезде Республиканской партии. Его кандидатуру предложил новый президент Америки Дональд Трамп.

Новини.LIVE собрали всю информацию о Джей Ди Венсе.

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Джей Ди Вэнс родился в 1984 году в Мидвелли, штат Огайо. Первое свое образование он получил в Огайо, а позже учился на юридическом факультете в Йельском университете.

Он стал популярным благодаря своей автобиографической книге Hillbilly Elegy, где описал тяжелые условия жизни своей семьи, столкнувшейся с алкоголизмом, насилием и экономической депрессией. Кроме того, он также рассматривает социально-экономические проблемы рабочих слоев в США, в частности в бедных районах. Книга стала предметом широких дискуссий и помогла Венсу обрести популярность как публичному интеллектуалу и культурному критику.

Политическая карьера

Что касается его политической карьеры, то в 2022 году Венса избрали в Сенат США от штата Огайо. Тогда он победил на выборах демократа Тима Райана. Так он стал частью консервативного крыла Республиканской партии. А в июле 2024 года Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента США в случае его победы на президентских выборах в ноябре. Им стал Джей Ди Вэнс.

"Как вице-президент Джей Ди Венс будет и дальше бороться за Конституцию, будет поддерживать наших военных и делать все, чтобы вернуть Америке величие", — заявил тогда Трамп, представляя своего соратника.

Дональд Трамп и Ди Вэнс. Фото: Reuters

В то же время известно, что еще несколько лет назад Венс критиковал Трампа и его политику, не щадя при этом острых слов. Он называл его "непригодным для высшей должности" в США, сравнивал его с Гитлером, говорил, что Трамп является "опиоидом для масс".

Однако затем Венс заявил, что его отношение и высказывание о бывшем президенте США было ошибочным и он "работает, чтобы обеспечить его переизбрание на второй срок".

И во время предвыборной кампании он активно агитировал голосовать за Трампа, постоянно посещал митинги и привлек богатых спонсоров.

Напомним, Дональд Трамп 6 ноября второй раз выиграл президентские выборы в США, поскольку набрал 270 голосов.