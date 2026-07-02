Игнат: Россия запустила рекордные 28 баллистических ракет и гибридные дроны

Последствия российского удара по Киеву. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Воздушные силы ВСУ прокомментировали одну из самых масштабных российских атак на Киев в ночь на 2 июля, в ходе которой враг выпустил рекордные 28 баллистических ракет и применил новые типы ударных беспилотников. Кроме того, россияне модифицировали некоторые из своих дронов, которые до недавнего времени были обычными приманками без боевого заряда.

Об этом эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE заявил пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Россия применила рекордное количество баллистических ракет по Киеву

Для обстрела столицы Украины российские войска применили 28 баллистических ракет различных типов, среди которых«Искандер-М»,«Циркон», а также зенитные ракеты С-400, приспособленные для ударов по наземным целям. Эта атака стала одной из самых масштабных за все время ударов по Киеву.

Как сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире «Ранок.LIVE», перехватить такое вооружение под силу исключительно зенитно-ракетным комплексам Patriot. Поэтому баллистика на данный момент является самым сложным вызовом для противовоздушной обороны.

Зато крылатые ракеты украинские защитники уничтожают с почти стопроцентной эффективностью, а показатель сбиваемых обычных беспилотников превышает 90%.

Наряду с этим россияне меняют тактику применения беспилотных летательных аппаратов.

«Да, видите, раньше применяли различные БПЛА разных типов, мы всегда пишем, это классический «Шахед-136», да, или 131, также у них уже есть и «Гербера», это такая пенопластовая штука, которая по размерам, фактически, как «Шахед», ну, их раньше называли имитаторами, но это было ошибочно, потому что это тоже ударный дрон, который содержит свой заряд», — отметил Юрий Игнат.

По его словам, серьёзные трудности для мобильных огневых групп создают и реактивные модификации беспилотников.

«Ну, „Шахед-238“ или другие реактивные БПЛА — это очередной вызов, на который, конечно, нужно реагировать, с которым нужно бороться, потому что скорость до 500 км в час позволяет ему уклоняться от противодействия наших зенитных дронов, наших мобильных огневых групп, поэтому этот дрон нужно уже сбивать ракетами, будь то истребителями, наземной малогабаритной ПВО или даже крупной ПВО, поэтому противник начал применять их все чаще, и с каждым разом процент применения ракетных «Шахедов» растет», — пояснил представитель Воздушных сил.

Рост доли таких скоростных средств в воздушных атаках приводит к значительным расходам боекомплекта противовоздушной обороны.

Юрий Игнат добавил: «Конечно, это истощает те средства, о которых я только что сказал, то есть ракеты для них, поэтому уже предпринимаются определенные меры противодействия. Кроме того, во время последней атаки было зафиксировано использование новых средств в количестве около шести единиц, которые Воздушные силы пока включили в общий перечень ударных БПЛА, но впоследствии могут выделить отдельно».

В частности, Россия начала наносить удары по Киеву баражирующими боеприпасами. Россияне называют такие ракеты «Бандеролями», и они имеют такие же параметры полёта, как и крылатые ракеты.

«Или же дрон-ракета, как его называют. Сегодня были «Бандероли». Мы включили их в статистику ударных БПЛА, пока что; возможно, когда противник будет применять их чаще, будем выделять их в отдельную категорию. Сегодня было около шести «Бандеролей». Это такая же цель, как и все остальные, у него есть свои параметры полёта. Да, фактически параметры полёта «Бандероля» такие же, как у крылатых ракет. То есть скорость, аэродинамические свойства», — пояснил Юрий Игнат.

Новини.LIVE ранее сообщали, что Россия знает, что Украине трудно противостоять баллистическим атакам. Поэтому Украина продолжает совершенствовать собственную систему противовоздушной обороны, несмотря на серьезные технологические вызовы и дефицит серийных решений. По словам советника министра обороны Сергея «Флеша» Бескрестнова, эффективность на фронте напрямую зависит от масштабирования отечественных разработок, но они пока внедряются лишь частично.

Одним из перспективных направлений стал проект «Фрея» — украинский аналог системы Patriot, разработанный компанией Fire Point. Вместе с тем конструктор Денис Штилерман заявил, что первый перехват баллистической цели собственным комплексом возможен уже к концу 2026 года, однако для его полноценного запуска необходимо интегрировать еще четыре высокотехнологичных компонента.

В то же время противник ищет способы удешевить атаки, применяя новые бюджетные ракеты «Бандероль». Как отмечает эксперт Валерий Романенко, такие снаряды имеют существенные технические недостатки, что значительно упрощает работу наших зенитчиков.

Несмотря на эти успехи, ситуация остается сложной: по данным НАТО, хотя Украина эффективно уничтожает беспилотники, процент сбитых баллистических ракет очень низкий и по-прежнему требует значительного улучшения.