Ермак поздравил Трампа с победой на выборах в США

Встреча Офиса Президента с командой Дональда Трампа. Фото: t.me/ermaka2022

Глава Офиса Президента Андрей Ермак поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в Соединенных Штатах Америки. Он вспомнил о последней встрече.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в среду, 6 ноября.

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Ермак отметил, что у Президента Украины Владимира Зеленского и ОП была хорошая встреча с Трампом в сентябре. По его словам, тогда удалось подробно обсудить План победы Украины, стратегическое партнерство между Украиной и США, а также пути прекращения войны.

Руководитель ОП отметил, что у Зеленского и Трампа были хорошие рабочие отношения во время его первой каденции. Ермак подчеркнул, что у Украины есть двухпартийная поддержка в США.

"Мир через силу" — это именно тот подход, который нужен сейчас. Потому что Россия и автократы понимают исключительно язык силы. Агрессоры должны быть возвращены в четкие рамки справедливости. Нам нужен справедливый мир, а миру — сильные США и триумф демократии", — добавил он.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед поклонниками в Палм-Бич.

Впоследствии его поздравил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина ожидает эпоху сильных решений США во главе с Трампом.