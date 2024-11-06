Ермак поздравил Трампа с победой на выборах в США

Ермак поздравил Трампа с победой на выборах и вспомнил встречу
Глава Офиса Президента Андрей Ермак поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в Соединенных Штатах Америки. Он вспомнил о последней встрече.
Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в среду, 6 ноября.
Поздравление Трампа с победой на выборах США
Ермак отметил, что у Президента Украины Владимира Зеленского и ОП была хорошая встреча с Трампом в сентябре. По его словам, тогда удалось подробно обсудить План победы Украины, стратегическое партнерство между Украиной и США, а также пути прекращения войны.
Руководитель ОП отметил, что у Зеленского и Трампа были хорошие рабочие отношения во время его первой каденции. Ермак подчеркнул, что у Украины есть двухпартийная поддержка в США.
"Мир через силу" — это именно тот подход, который нужен сейчас. Потому что Россия и автократы понимают исключительно язык силы. Агрессоры должны быть возвращены в четкие рамки справедливости. Нам нужен справедливый мир, а миру — сильные США и триумф демократии", — добавил он.
Напомним, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах, выступая перед поклонниками в Палм-Бич.
Впоследствии его поздравил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина ожидает эпоху сильных решений США во главе с Трампом.
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