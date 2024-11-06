Выступление Дональда Трампа. Фото: REUTERS

Дональд Трамп объявил о своей победе на 47-х выборах в США, но президентские полномочия до января будут у Джо Байдена. Поэтому надеяться на решительные действия по окончанию войны в Украине через несколько дней после выборов в США не стоит. Но для Путина есть плохая новость по поводу последних заявлений Трампа.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в комментарии.

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Победа Трампа

"Трамп уже объявил о победе. Кстати, судя по всему, республиканцы берут и Сенат, и Палату представителей. Потому что выборы проводились и там. Для нас это как большие риски, так и большие надежды. Посмотрим", — сказал Гончаренко.

Он напомнил, что Трамп в своей победной речи сказал, что намерен усилить контроль мигрантов и начать бурить. Он подразумевает нефть. Он заявил, что запасов нефти в США больше, чем в любой стране мира.

"А это уже плохая новость для Путина, потому что Россия очень зависима от нефти. Поэтому будем смотреть, как пойдет дальше. Думаю, наша главная цель, чтобы следующие поколения украинцев в ночь на ноябрьский вторник спокойно ложились спать, потому что их судьба будет в их руках", — сказал Гончаренко.

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН

А что касается изменений на фронте через 24 часа после победы Трампа, то здесь нардеп заявляет — ничего не изменится. Это ведь всего лишь день после выборов.

"Инаугурация будет в январе. Сейчас Трампа будут именовать как president-elected (то есть избранный президент), а у Байдена до января еще есть президентские полномочия. Поэтому, как я и сказал, будем смотреть", — подытожил Гончаренко.

Как мы писали ранее, народный депутат Юрий Камельчук также высказался по поводу победы Трампа и заявил, что не верит в окончание войны за первые сутки после выборов.

Напомним, республиканец Дональд Трамп сам объявил о своей победе на президентских выборах в США.