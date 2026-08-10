ГУР: КНДР использует Украину в качестве полигона для испытаний своих ракет

Заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Фото: gur.gov.ua

Александр Шорохов Редактор

По данным ГУР, вблизи украинской границы россияне развертывают северокорейское ракетное подразделение. Также Северная Корея передала РФ еще 40 своих ракет KN-23 и KN-24. Главной целью КНДР в этой сделке является всестороннее тестирование собственного вооружения в условиях реальной полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью заместителя начальника ГУР Минобороны генерал-майора Вадима Скибицкого изданию РБК-Украина.

Преференции для КНДР

По словам Скибицкого, режим Северной Кореи получает от Кремля серьезные экономические и технологические бонусы в обмен на поставки оружия. Кроме того, военные инженеры КНДР тщательно собирают технические данные после каждого запуска для исправления ошибок в конструкции своих снарядов.

"КНДР получает в обмен на это свои преференции, которые были зафиксированы ещё во время поставки первой партии KN-23 — около 100 таких ракет. Северная Корея получает возможность применять свои средства в реальных боевых условиях, и, как следствие, — данные для дальнейшей модернизации и усовершенствования этих ракет", — заявил Вадим Скибицкий.

При этом северокорейские ракеты имеют серьезные технические недостатки из-за их низкого качества.

"Один из последних ударов, когда северокорейская ракета фактически убила целую семью, подтвердил, что её отклонение составило около 15 километров от цели", — подчеркнул генерал-майор ГУР.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, КНДР перешла от поставок боеприпасов к отправке многотысячных регулярных армейских подразделений в РФ для участия в войне. В настоящее время северокорейские солдаты и офицеры обучаются специфике современных боевых действий, что может представлять угрозу для Южной Кореи.

Также мы писали, что именно северокорейская ракета 30 июля поразила поселок Радушное Криворожского района. Там погибла целая многодетная семья: родители и почти все дети.