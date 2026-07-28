Гражданин Индии предстанет перед судом за изнасилование ребенка в Ивано-Франковске

Полицейский при исполнении служебных обязанностей. Иллюстративное фото: Нацполиция

Александр Шорохов Редактор

В Ивано-Франковске будет судим 24-летний гражданин Республики Индия за совершение тяжкого преступления в отношении малолетнего ребенка. Иностранец длительное время скрывался от органов досудебного расследования за пределами нашей страны. В настоящее время злоумышленник находится в следственном изоляторе, а судебное рассмотрение дела по существу начнется в конце августа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Ивано-Франковской областной прокуратуры.

Иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю

Как рассказали правоохранители, в начале 2023 года обвиняемый учился на четвёртом курсе одного из местных университетов. Иностранный студент познакомился в социальных сетях с 13-летней школьницей и после нескольких месяцев активной переписки завоевал доверие девочки.

"Иностранец пригласил её в свою съёмную квартиру в Ивано-Франковске под предлогом познакомиться лично и провести время вместе. Когда девушка пришла, злоумышленник напоил ее алкоголем и совершил в отношении нее действия сексуального характера", — сообщили в ведомстве.

Девушка сразу рассказала обо всём родителям, которые срочно обратились в правоохранительные органы.

Экстрадиция обвиняемого в Украину

Сначала суд отпустил задержанного под денежный залог в размере более 800 тысяч гривен, после чего иностранец нарушил правила и сбежал за границу. Более трех лет правоохранители разыскивали злоумышленника, пока осенью 2025 года его не задержали на территории Сербии.

"В начале июня его экстрадировали в Украину. Из-за нарушения требований меры пресечения суд поместил иностранца под стражу без определения размера залога", — добавили в прокуратуре.

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, правоохранительные органы продолжают расследование других громких уголовных дел. Сотрудники ГБР объявили официальное подозрение двум представителям медицинской роты полка Скеля, которые пытали своих сослуживцев на территории Кировоградской области.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в Черновицкой области мужчина стрелял в полицейских во время обыска. В результате перестрелки двое полицейских получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь. Стрелявшего разыскивают.