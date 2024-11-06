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Игрок поставил 18 млн долларов на победу Трампа и разбогател

6 ноября 2024 14:18
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ставка на победу Дональда Трампа принесла игроку 11 млн долларов — какова общая сумма выигрыша
Доллары. Иллюстративное фото: Freepik
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Оффшорная криптовалютная платформа ставок Polymarket показала, что можно выиграть огромные деньги, делая ставки во время президентских выборов в США. Один из игроков стал значительно богаче.

Об этом сообщает пресс-служба Polymarket.

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Один из игроков поставил 18 миллионов долларов на победу Дональда Трампа в президентской гонке.

"11 миллионов долларов чистой прибыли. Какая торговля", — говорится в сообщении криптовалютной платформы.

Общая сумма составила более 29 миллионов долларов.

Победа Трмап ставки
Сообщение Polymarket в X

Напомним, что сообщения о победе Дональда Трампа на выборах спровоцировали повышение цен на биткоин до рекордных показателей.

Также мы писали, что доллар поднялся до самого высокого уровня за год на фоне победы Трампа на выборах президента США.

криптовалюта Дональд Трамп выигрыш деньги выборы в США 2024 выборы

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