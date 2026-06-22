Граница Украины "перезагружена": утром образовались очереди на десяти КПП

Очередь из автомобилей на границе. Фото: ДСПУ

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В воскресенье, 22 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на отдельных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В некоторых местах водителям приходится ждать пересечения границы, тогда как на большинстве направлений движение остается без очередей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 22 июня

"Ягодин"— 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются);

"Устилуг" — 20 легковых автомобилей;

"Угринов" — 0 автомобилей;

"Рава-Русская" — очередей нет;

"Грушев" — 0 автомобилей;

"Краковец" — 0 автомобилей;

"Шегини" — 0 автомобилей (пешеходное движение осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — очередей нет;

"Нижанковичи" — 0 автомобилей.

"Малый Березный" — 0 автомобилей;

"Ужгород" — 0 автомобилей;

"Малые Селменцы" — очередей нет, пункт работает с 09:00 до 21:00.

"Тиса" — 12 легковых автомобилей;

"Дзвинково" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 15 легковых автомобилей;

"Вилок" — 0 автомобилей;

"Великая Паладь" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 автомобилей;

"Солотвино" — 0 автомобилей;

"Порубное" — 0 автомобилей;

"Красноильск" — 0 автомобилей;

"Дяковцы" — 0 автомобилей.

"Мамалига" — 0 автомобилей;

"Кельменцы" — 0 автомобилей;

"Росошаны" — 0 автомобилей.

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