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Граница Украины "перезагружена": утром образовались очереди на десяти КПП

22 июня 2026 11:06
Очередь из автомобилей на границе. Фото: ДСПУ
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В воскресенье, 22 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на отдельных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В некоторых местах водителям приходится ждать пересечения границы, тогда как на большинстве направлений движение остается без очередей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 22 июня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин"— 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются);
  • "Устилуг" — 20 легковых автомобилей;
  • "Угринов" — 0 автомобилей;
  • "Рава-Русская" — очередей нет;
  • "Грушев" — 0 автомобилей;
  • "Краковец" — 0 автомобилей;
  • "Шегини" — 0 автомобилей (пешеходное движение осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — очередей нет;
  • "Нижанковичи" — 0 автомобилей.

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 автомобилей;
  • "Ужгород" — 0 автомобилей;
  • "Малые Селменцы" — очередей нет, пункт работает с 09:00 до 21:00.

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 12 легковых автомобилей;
  • "Дзвинково" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 15 легковых автомобилей;
  • "Вилок" — 0 автомобилей;
  • "Великая Паладь" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 автомобилей;
  • "Солотвино" — 0 автомобилей;
  • "Порубное" — 0 автомобилей;
  • "Красноильск" — 0 автомобилей;
  • "Дяковцы" — 0 автомобилей.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 автомобилей;
  • "Кельменцы" — 0 автомобилей;
  • "Росошаны" — 0 автомобилей.

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