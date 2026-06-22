Граница Украины "перезагружена": утром образовались очереди на десяти КПП
В воскресенье, 22 июня, на границе Украины наблюдаются очереди на отдельных пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. В некоторых местах водителям приходится ждать пересечения границы, тогда как на большинстве направлений движение остается без очередей.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 22 июня
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин"— 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется, легковые автомобили временно не пропускаются);
- "Устилуг" — 20 легковых автомобилей;
- "Угринов" — 0 автомобилей;
- "Рава-Русская" — очередей нет;
- "Грушев" — 0 автомобилей;
- "Краковец" — 0 автомобилей;
- "Шегини" — 0 автомобилей (пешеходное движение осуществляется в обоих направлениях);
- "Смильница" — очередей нет;
- "Нижанковичи" — 0 автомобилей.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 автомобилей;
- "Ужгород" — 0 автомобилей;
- "Малые Селменцы" — очередей нет, пункт работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 12 легковых автомобилей;
- "Дзвинково" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 15 легковых автомобилей;
- "Вилок" — 0 автомобилей;
- "Великая Паладь" — 0 автомобилей (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 автомобилей;
- "Солотвино" — 0 автомобилей;
- "Порубное" — 0 автомобилей;
- "Красноильск" — 0 автомобилей;
- "Дяковцы" — 0 автомобилей.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 автомобилей;
- "Кельменцы" — 0 автомобилей;
- "Росошаны" — 0 автомобилей.
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