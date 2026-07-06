Готовьтесь к жаре и грозе: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра

Девушка охлаждается под распылителем. Фото: Reuters

Альбина Заречная Редактор

На большей части территории Украины во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность, однако в значительной части регионов пройдут кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха в стране будет колебаться от умеренных +18 °C на севере и западе до жарких +29 °C в остальных областях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Уркгидрометцентра .

Прогноз погоды в Украине на 7 июля

Атмосферные фронты принесут в Украину влажную погоду с переменной облачностью и колебаниями температуры. Поэтому жителям западных областей следует ожидать сильных дождей с грозами в течение всего суток, тогда как в северных и центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди пройдут только днем. Местами эти дожди будут сопровождаться летними грозами.

Зато на остальной территории Украины будет умеренная погода, день для остальных областей пройдет без значительных осадков.

Температурная карта Украины на 7 июля. Фото: Укргидрометцентр

В течение суток по всей стране сохранится юго-западный ветер, скорость которого составит умеренные 7–12 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до отметки +11...+16 °C, хотя в Закарпатье и в южной части Украины ночь будет значительно теплее. Там столбики термометров покажут до +19 °C.

В дневные часы воздух в большинстве областей прогреется до комфортных +24...+29 °C. Впрочем, жители северных и западных регионов почувствуют заметное похолодание, ведь там в разгар дня воздух прогреется лишь в пределах от +18 °C до +24 °C.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируется повышенная солнечная активность, что вызовет серию мощных магнитных бурь. Поскольку Солнце сейчас находится на пике своего 25-го цикла, регулярные выбросы заряженных частиц будут провоцировать возмущения в магнитном поле Земли, которые могут негативно сказываться на здоровье людей.

Что касается погоды, то в течение следующей недели, 6–12 июля, в Украине ожидается постепенное снижение температуры. Синоптики предупредили об осадках различной интенсивности, а местами даже о грозах и шквалах из-за северо-западных воздушных потоков.

Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 7 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами. При этом теплее всего будет в восточных регионах. Помимо осадков, метеорологи предупреждают о порывистом ветре.