Готовьтесь к жаре и грозе: прогноз погоды на завтра от Укргидрометцентра
На большей части территории Украины во вторник, 7 июля, ожидается переменная облачность, однако в значительной части регионов пройдут кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха в стране будет колебаться от умеренных +18 °C на севере и западе до жарких +29 °C в остальных областях.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Уркгидрометцентра .
Прогноз погоды в Украине на 7 июля
Атмосферные фронты принесут в Украину влажную погоду с переменной облачностью и колебаниями температуры. Поэтому жителям западных областей следует ожидать сильных дождей с грозами в течение всего суток, тогда как в северных и центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди пройдут только днем. Местами эти дожди будут сопровождаться летними грозами.
Зато на остальной территории Украины будет умеренная погода, день для остальных областей пройдет без значительных осадков.
В течение суток по всей стране сохранится юго-западный ветер, скорость которого составит умеренные 7–12 м/с.
Ночью температура воздуха опустится до отметки +11...+16 °C, хотя в Закарпатье и в южной части Украины ночь будет значительно теплее. Там столбики термометров покажут до +19 °C.
В дневные часы воздух в большинстве областей прогреется до комфортных +24...+29 °C. Впрочем, жители северных и западных регионов почувствуют заметное похолодание, ведь там в разгар дня воздух прогреется лишь в пределах от +18 °C до +24 °C.
Как ранее сообщали Новини.LIVE, в июле прогнозируется повышенная солнечная активность, что вызовет серию мощных магнитных бурь. Поскольку Солнце сейчас находится на пике своего 25-го цикла, регулярные выбросы заряженных частиц будут провоцировать возмущения в магнитном поле Земли, которые могут негативно сказываться на здоровье людей.
Что касается погоды, то в течение следующей недели, 6–12 июля, в Украине ожидается постепенное снижение температуры. Синоптики предупредили об осадках различной интенсивности, а местами даже о грозах и шквалах из-за северо-западных воздушных потоков.
Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра, 7 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами. При этом теплее всего будет в восточных регионах. Помимо осадков, метеорологи предупреждают о порывистом ветре.
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