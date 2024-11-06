Выборы в США — закрылись последние участки

Голосование в США завершено — закрылись последние участки
В США завершилось голосование на выборах президента. Закрылись последние избирательные участки.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Избирательные участки закрылись
Демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп соревнуются за победу на президентских выборах, результаты которых, предположительно, будут решать несколько "шатких" штатов.
Подсчет голосов продлится несколько дней, но СМИ предрекают победу Трампу. В частности, он имеет значительное преимущество в "изменчивом" и важном штате Пенсильвания, где уже сейчас у него 267 голосов избирателей из необходимых 270 для победы.
CNN также прогнозирует, что республиканцы вернут контроль над Сенатом — впервые за четыре года.
Напомним, во Флориде поклонники Дональда Трампа начали праздновать его победу еще до того, как избирательные участки в США были закрыты.
А штаб Камалы Гаррис заявил, что готовится к судебным искам после выборов.
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