Выборы в США — закрылись последние участки

Избирательный участок в США. Фото: Reuters / Kevin Lamarque

В США завершилось голосование на выборах президента. Закрылись последние избирательные участки.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Избирательные участки закрылись

Демократка Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп соревнуются за победу на президентских выборах, результаты которых, предположительно, будут решать несколько "шатких" штатов.

Подсчет голосов продлится несколько дней, но СМИ предрекают победу Трампу. В частности, он имеет значительное преимущество в "изменчивом" и важном штате Пенсильвания, где уже сейчас у него 267 голосов избирателей из необходимых 270 для победы.

CNN также прогнозирует, что республиканцы вернут контроль над Сенатом — впервые за четыре года.

Напомним, во Флориде поклонники Дональда Трампа начали праздновать его победу еще до того, как избирательные участки в США были закрыты.

А штаб Камалы Гаррис заявил, что готовится к судебным искам после выборов.