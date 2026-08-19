Гетманцев: страна не будет компенсировать бизнесу убытки от обстрелов

Даниил Гетманцев и Юлия Федосюк. Фото: Даниил Гетманцев/Facebook

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Украинский бизнес понес многомиллиардные убытки из-за российских ударов по складам и логистическим центрам, однако государство не имеет возможности напрямую компенсировать эти потери. Бизнесу могут расширить доступ к кредитованию и страхованию военных рисков.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Новини.LIVE.

Почему государство не может компенсировать убытки бизнеса

По словам Гетманцева, государство ограничено в финансовых ресурсах, поэтому компенсировать компаниям все убытки от российских атак из государственного бюджета невозможно.

Он отметил, что прямые убытки украинского бизнеса от войны уже составляют примерно объем годового ВВП Украины.

В то же время, по его мнению, государство должно помочь компаниям с помощью доступных финансовых инструментов. В частности, речь идет окомпенсации части процентной ставки по кредитам и предоставлении государственных гарантий.

Какую помощь могут получить компании

Гетманцев сообщил, что уже обсуждал с премьер-министром и министром экономики возможность расширения государственной программы "5-7-9%".

По его словам, потребности крупных компаний, в частности "Эпицентра" и "Новой почты", исчисляются миллиардами гривен. В то же время предприятия готовы привлекать эти средства через банковскую систему по приемлемым процентным ставкам.

"Они готовы брать эти миллиарды из банковской системы под приемлемый процент", — отметил депутат.

Программу страхования военных рисков хотят расширить

Отдельно Гетманцев обратил внимание на государственную программу страхования военных рисков. По его словам, сейчас она работает в ограниченном режиме из-за максимального лимита возмещения в 30 млн грн.

Для крупных компаний такая сумма является недостаточной, поэтому программу предлагают существенно расширить. В частности, объем финансирования может вырасти с нынешнего 1 млрд грн до 10–30 млрд грн.

Гетманцев сообщил, что Верховная Рада ожидает от Министерства экономики соответствующих предложений. По его словам, парламент готов поддержать расширение программ, если для этого понадобятся дополнительные средства.

Как сообщали Новини.LIVE, Даниил Гетманцев заявлял о необходимости реформирования пенсионной системы Украины. По его словам, выплаты людям с одинаковым страховым стажем и взносами могут различаться почти на 75% из-за особенностей действующей формулы расчета пенсий.

Как сообщали Новини.LIVE, Гетманцев также оценивал ситуацию с зарплатами в Украине на фоне их роста в странах Европейского Союза. Он подчеркивал необходимость создания условий для повышения уровня оплаты труда украинцев.