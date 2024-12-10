Даниил Гетманцев объяснил, как повышение налогов повлияли на бюджет 2025 года

Даниил Гетманцев. Фото: Varta1

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что следующий год в нашем государстве будет полностью профинансирован благодаря повышению налогов. Также он заявил, что тысяча гривен от Владимира Зеленского являются успешной программой и, возможно, ее продлят.

Об этом Гетманцев рассказал в эфире Новини.LIVE во вторник, 10 декабря.

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Следующий год полностью профинансирован

По словам Гетманцева, следующий год в Украине полностью профинансирован, в том числе благодаря повышению налогов.

"16 млрд грн поступили в госбюджет по налогам на игорный бизнес за этот год. Для сравнения: в 2022-м было всего 700 млн", — подчеркнул Гетманцев.

При этом он отметил, что Украина — уникальная страна в истории, ведь смогла сохранить стабильность финансовой системы даже в войну.

"Если бы не решения, принятые в 2022 году и продленные сегодня, мы вряд ли смогли бы удержать стабильность гривны, банковской и платежной систем, даже учитывая помощь наших партнеров", — отметил Гетманцев.

Экономист также напомнил, что после начала крупного вторжения России в Украину экономика страны упала на 30%. Несмотря на это сейчас доходы госбюджета превышают довоенные показатели более чем на 70%.

Также по словам финансиста, за год поступления военного сбора превысили 40 млрд гривен при ставке 1,5%.

"Военный сбор — это повышение до 5% мы сделали только на военное положение. Если он завершается, то даже не нужно никаких решений принимать, автоматически взлетает эти 3,5%, на которые мы подняли", — пояснил Гетманцев.

Он добавил, что такой налог является эффективным источником пополнения бюджета.

Налоговый статус украинцев за границей

Также Гетманцев посоветовал украинцам за границей определиться со своим налоговым резидентством.

Он пояснил, что налоговый статус определяется по четкому перечню критериев, работающих по "каскадному" принципу:

наличие постоянного места жительства в Украине;

центр жизненных интересов находится на Украине;

пребывание на территории Украины более 183 дней в течение календарного года;

наличие гражданства Украины.

Вовлеченность в Национальный кэшбек

Во время интервью Гетманцев признал, что вовлеченность граждан в Национальный кэшбек оказалась меньше прогнозов. В этой связи рано говорить о влиянии программы на экономику.

Он добавил, что, несмотря на весь скептис относительно "зимней тысячи", интерес украинцев к ней за три дня выше, чем к "Нацкешбеку" за три месяца. Возможно, эта программа будет продолжена.

Прогноз по курсу доллара

Согласно прогнозу Гетманцева, никаких оснований для резких колебаний курса доллара в 2025 году нет.

Он также рассказал, 8200 предприятий попали в клуб белого бизнеса.

По его словам, в этот клуб предприятия попадают автоматически, никакого ручного участия нет.

Ранее Гетманцев рассказал, что в Украине рост средней зарплаты превышает ожидания. Общий уровень повышения составляет 22,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Также Гетманцев сообщил, что Украина получает данные о зарубежных счетах граждан.