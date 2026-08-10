Генпрокуратура сообщила о подозрении организатору сети Money 24/7

Следственные действия Офиса Генеральной прокуратуры. Фото: Генеральная прокуратура

Александр Шорохов Редактор

Правоохранители арестовали организатора фальшивой финансовой сети Money 24/7, которая выманивала деньги у людей под видом покупки криптовалюты. Мошенническую схему раскрыли в ходе крупной спецоперации, а руководителя псевдоплатформы уже поместили под стражу. Правоохранители устанавливают точное количество обманутых клиентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.

Фейковые пункты обмена валют

Мошенники создали платформу под названием Money 24/7 и выдавали её за надёжную сеть пунктов обмена валют. Чтобы люди ничего не заподозрили, они открыли настоящий офис, запустили сайт, Telegram-канал и зарегистрировали собственную торговую марку.

ГП сообщила о подозрении организатору Money 24/7. Фото: Генпрокуратура

Чтобы клиенты не спешили обращаться в полицию, организаторы иногда выплачивали им небольшие суммы и даже выдавали поддельные бумажные расписки.

Преступный бизнес удалось пресечь в ходе массовых рейдов по всей стране в июле.

"Тогда правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины и изъяли свыше 20 млн грн наличными в различных валютах, а также документы, технику, телефоны, носители информации и другие вещественные доказательства", — сообщили в прокуратуре. В настоящее время ведется следствие, хотя по закону человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом.

Ранее Новини.LIVE писали, что Офис Генерального прокурора возбудил уголовное дело по факту растраты средств на разработку программного обеспечения еАкциз. В деле речь идет о масштабном мошенничестве и завладении средствами в особо крупных размерах.

Также мы сообщали, что Генпрокуратура в четырех областях Украины разоблачила чиновников, которые растратили более 80 млн грн во время строительства и закупки укрытий. Подозреваемые подстраивали тендеры под подконтрольные компании и поставляли конструкции, не соответствующие государственным стандартам.