Генеральный штаб опроверг информацию об оккупации Константиновки: идут бои

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Александр Шорохов Редактор

Российский диктатор Владимир Путин солгал об оккупации города Константиновка в Донецкой области российскими оккупационными войсками. Украинское военное руководство оперативно опровергло это громкое заявление Кремля и назвало его откровенной пропагандистской дезинформацией. В настоящее время населенный пункт полностью находится под физическим контролем Сил обороны Украины, а наши подразделения продолжают вести там успешную оборонительную операцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный комментарий пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ майора Андрея Ковалева информационному агентству Интерфакс-Украина и заявление президента Зеленского.

Контрдиверсионные действия в городе

Официальные электронные системы отображения оперативной обстановки и линии боевого столкновения DELTA четко подтверждают присутствие украинских войск в городе.

Подразделения удерживают заданные рубежи, несмотря на постоянные попытки противника прорваться вглубь жилых кварталов.

"Воинские части и подразделения продолжают вести оборонительную операцию на заданных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему. В то же время враг, уже не в первый раз, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", — заявил майор Андрей Ковалев во время беседы.

Президент Владимир Зеленский также сообщил, что Путин решил солгать миру.

"Заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но всё же он не перейдёт линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", — заявил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в РФ была запущена информационная операция. Русские массово распространяют фейковые ИИ-видео, где их военные якобы запиши Константиновку.

Также мы писали, что о классическом окружении Константиновки пока речь не идет. Противник активно пытается закрепляться в юго-западной части города, в частности, в многоэтажной застройке, а также движется в обход населенного пункта по разным направлениям. Но часть города контролируют украинские Силы обороны.