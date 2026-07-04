Генеральный штаб опроверг информацию об оккупации Константиновки: идут бои
Российский диктатор Владимир Путин солгал об оккупации города Константиновка в Донецкой области российскими оккупационными войсками. Украинское военное руководство оперативно опровергло это громкое заявление Кремля и назвало его откровенной пропагандистской дезинформацией. В настоящее время населенный пункт полностью находится под физическим контролем Сил обороны Украины, а наши подразделения продолжают вести там успешную оборонительную операцию.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный комментарий пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ майора Андрея Ковалева информационному агентству Интерфакс-Украина и заявление президента Зеленского.
Контрдиверсионные действия в городе
Официальные электронные системы отображения оперативной обстановки и линии боевого столкновения DELTA четко подтверждают присутствие украинских войск в городе.
Подразделения удерживают заданные рубежи, несмотря на постоянные попытки противника прорваться вглубь жилых кварталов.
"Воинские части и подразделения продолжают вести оборонительную операцию на заданных рубежах в пределах населенного пункта и на подступах к нему. В то же время враг, уже не в первый раз, прибегает к распространению высшими должностными лицами откровенной дезинформации и фейков", — заявил майор Андрей Ковалев во время беседы.
Президент Владимир Зеленский также сообщил, что Путин решил солгать миру.
"Заявляет о якобы захвате россиянами Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость… Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну. Но всё же он не перейдёт линию фронта: правда сильно отличается от путинских слов", — заявил Зеленский.
Как сообщали Новини.LIVE ранее, в РФ была запущена информационная операция. Русские массово распространяют фейковые ИИ-видео, где их военные якобы запиши Константиновку.
Также мы писали, что о классическом окружении Константиновки пока речь не идет. Противник активно пытается закрепляться в юго-западной части города, в частности, в многоэтажной застройке, а также движется в обход населенного пункта по разным направлениям. Но часть города контролируют украинские Силы обороны.
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