Генеральный прокурор Монако отказался раскрыть фамилии пострадавших в результате теракта

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо. Фото: скриншот из видео

Александр Шорохов Редактор

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо официально отказался обнародовать фамилии лиц, пострадавших в результате недавнего взрыва автомобиля в княжестве. В то же время МИД Украины уже подтвердил факт ранения трех человек украинского происхождения, а наши дипломаты срочно прибыли в больницу города Ниццы. В настоящее время местные правоохранительные органы совместно с французскими коллегами ведут масштабные поиски подрывника, которому удалось оперативно скрыться за границу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление генерального прокурора Монако Стефана Тибо и "Европейскую правду".

Реакция украинских дипломатов

Украинское посольство оперативно направило официальные запросы французским и монегаскским коллегам для получения подробной информации о теракте.

"В настоящее время по официальным каналам проводится идентификация пострадавших", — сообщили в ведомстве.

Известно, что раненых срочно госпитализировали в медицинское учреждение в Ницце, причем двое человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Монако не называют личности пострадавших

Прокуратура княжества Монако официально начала судебное расследование, однако квалификация преступления и гражданство раненых еще окончательно уточняются дипломатами.

Ранее французские СМИ отмечали, что теракт был направлен против украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, находящегося под санкциями. В результате теракта пострадали он, его жена и сын.

"Мужчина является резидентом Монако с 2021 года и не фигурирует в каком-либо расследовании ни со стороны местных правоохранительных органов, ни со стороны иностранных государств", — подчеркнул генеральный прокурор.

Что предшествовало

Как писали Новини.LIVE, поздно вечером 29 июня в Монако прогремел взрыв. Теракт произошел на улице Ревюрен Пер Луи Фролла в вестибюле многоквартирного дома. Почти сразу в местных СМИ появилась информация, что это было покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. В 2023 году против него ввели санкции за то, что он вел алкогольный бизнес в оккупированном Крыму.

Власти Монако объявили этот инцидент терактом. Правоохранительные органы карликового государства объявили "Красный план". Сообщается, что это первый такой инцидент за всю историю княжества.