Гендиректор ЮНЕСКО во время первого визита в Украину приехал в Лавру

Владимир Зеленский и Халед Эль-Энани. Фото: пресс-служба Офиса президента

Яна Катасонова редактор ленты новостей

Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани впервые после назначения на эту должность посетил Украину. В ходе визита он побывал в Киево-Печерской лавре, где принял участие в открытии выставки "Духовные сокровища нации. Ризница Киево-Печерской лавры". В церемонии также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Мероприятие состоялось по случаю 975-летия Киево-Печерской лавры в субботу, 15 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента, информирует Новини.LIVE.

Директор ЮНЕСКО впервые посетил Украину

Выставка посвящена истории Лавры. На ней представлены богослужебные атрибуты, книги, иконы, портреты архимандритов, создавших ризницу, архивные документы и биографии меценатов.

Во время мероприятия Зеленский сделал первую запись в Книге хранителей и ктиторов Киево-Печерской лавры, которая будет храниться в Успенском соборе. Записи также оставили генеральный директор ЮНЕСКО, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН шейха Насер Аль-Нувайс, делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины Жак Гербер и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Очень важно сохранить наше культурное наследие, несмотря на преднамеренные удары России по нему, и сделать все, чтобы передать его следующим поколениям. И важно, что сегодня с нами здесь генеральный директор ЮНЕСКО Халед Эль-Энани, который впервые посещает Украину в этой должности", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил Эль-Энани за встречу и внимание ЮНЕСКО к Украине. По его словам, совместно с организацией Украина должна сделать больше, чтобы украинские памятники, соответствующие критериям, получали статус объектов всемирного наследия и соответствующую поддержку.

Как писали «Новини.LIVE», в результате удара РФ по Киево-Печерской лавре была повреждена верхняя часть здания. Из собора сразу эвакуировали религиозные реликвии и музейные экспонаты.

Отметим, что во время российского удара по Киево-Печерской лавре в ночь на 15 июня Успенский собор получил значительные повреждения. Специалисты ГСЧС ликвидировали последствия на объекте более недели.

Митрополит Епифаний назвал регулярные обстрелы столицы местью России за невозможность завоевать государство. Он выразил уверенность в несокрушимости народа и неизбежном восстановлении разрушенного.